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МЧС России просит в праздники соблюдать меры пожарной безопасности

Общество
2 января, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

По данным ведомства, значительное количество возгораний происходит из-за нарушений правил использования пиротехники

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МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. МЧС России просит в новогодние каникулы соблюдать элементарные меры противопожарной безопасности и осторожно пользоваться пиротехникой. Как сообщили ТАСС в ведомстве, как правило, в этот период наблюдается рост числа пожаров и погибших в них, увеличивается риск возникновения пожаров с массовой гибелью людей.

"Из года в год наиболее неблагоприятные месяцы - декабрь и январь, период новогодних праздников. С 31 декабря и вплоть до окончания новогодних каникул в России возрастает число пожаров. И хотя ежегодно их количество в этот период сокращается, число пожаров остается достаточно высоким", - рассказали в МЧС. Несколько лет назад в новогодние каникулы, согласно статистике, погибало до 100 человек в день, в четыре раза больше, чем в обычные дни.

Причины пожаров: мороз и алкоголь

"Причины роста числа пожаров в новогодние каникулы обусловлены понижением температуры воздуха, вызывающим усиленную эксплуатацию печей и мощных электронагревательных приборов", - пояснили в ведомстве. Люди, отапливая помещения, пренебрегают элементарными требованиями пожарной безопасности, используют приборы, не соблюдая требования инструкций, не по их прямому назначению либо с неисправностями, которые могут привести к трагедии.

"При этом анализ показывает, что основными причинами и условиями, способствовавшими наступлению тяжелых последствий, остаются причины, лежащие в социальной плоскости. Это прежде всего низкий уровень культуры безопасности и такие социальные явления, как чрезмерное употребление алкоголя", - сообщили в МЧС.

В ведомстве привели наглядную статистику: если в рабочие дни доля погибших в состоянии алкогольного опьянения находится в пределах 60-70% от общего числа жертв, то в праздничные дни она увеличивается до 90-95%.

И фейерверки

По данным МЧС, значительное количество пожаров происходит из-за нарушений правил использования пиротехники, применения некачественных, несертифицированных салютов, фейерверков и петард.

"Промышленность не выпускает новогодние атрибуты полностью пожаробезопасными. Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы. Поэтому безопасность при их применении в первую очередь зависит от человека", - предупредили в министерстве. Нельзя использовать пиротехнические изделия в помещении, вблизи зданий и деревьев.

Запускать салюты и фейерверки можно только на специально отведенных для этого площадках. Всего в российских регионах их подготовлено почти 3 тыс.

Советы от МЧС

В МЧС рекомендуют не забывать о самых простых вещах: "зажженные свечи и электрические гирлянды, бенгальские огни и петарды могут стать причиной пожара", "невыключенный утюг, телевизор, другие электроприборы и даже непотушенный окурок не менее опасны". Спасатели еще раз просят "быть острожными с огнем и не омрачать праздники себе и своим близким" и соблюдать элементарные правила пожарной и личной безопасности.

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