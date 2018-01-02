Фестиваль исторических реконструкций стартовал на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Новый год на ВДНХ в Москве начался с фестиваля исторических реконструкций. В мультимедийном историческом парке "Россия - Моя история" прошло дефиле в военных костюмах, эффектные поединки бойцов-реконструкторов, а юные посетители парка построили шедевры отечественной архитектуры из картона и приняли участие в шоу мыльных пузырей, передает корреспондент ТАСС.

Показ древнерусской моды

Фестиваль в павильоне №57 "Россия - Моя история" начался с дефиле исторического костюма. Здесь древнерусские "модницы", скандинавские воины и степные кочевники прошлись по "ковровой дорожке" в костюмах своей эпохи. Образы моделей дополнили аксессуары и предметы быта, точно воссозданные по найденным археологами образцам: кольчуга, островерхий шлем, мечи, метательные и боевые копья, двуручный топор, щиты из хвойных пород дерева. Для тех, кто хочет примерить костюм и узнать о нем подробнее, работает специальная зона, где об истории каждых экспонатов рассказывают опытные музееведы, археологии и реконструкторы.

По словам участника фестиваля, реконструктора Виктора Воронкина, который представляет период правления династии Рюриковичей - эпоху раннего Средневековья - некоторые костюмы для фестиваля на ВДНХ являются подлинными экспонатами, их привезли из разных музеев страны. Но большая часть костюмов и предметов быта - реплики, один к одному повторяющие предметы эпох.

"Вот эта кольчуга сделана из нескольких тысяч металлических колец по технологии "четыре в одно", когда три сплошных кольца соединяет одно кольцо с клепкой. Далее готовые "четверки" колец скрепляются между собой в единое металлическое полотно в зависимости от параметров телосложения воина. А наши бойцы, сами знаете, были крепкие, статные, и кольчуги для них требовались больших размеров", - сказал собеседник агентства.

Воронкин отметил, что данный тип плетения был широко распространен в Евразии и на территории Древней Руси, в то время как японский тип предполагает перпендикулярное распоряжение колец. Изготовление одной кольчуги занимало несколько недель. По многочисленным свидетельствам историков и археологов можно утверждать, что крупная артель по производству доспехов находилась на улице Варварка, где сегодня развернулся парк "Зарядье", пояснил собеседник агентства. Также местами массового производства доспехов считаются улицы Малая и Большая Бронная в центре Москвы.

Все воссозданные для реконструкции предметы сделаны из таких же материалов, что сотни лет назад. Если это щит - то он непременно выструган из хвойных пород деревьев, кован гвоздями и обтянут сыромятной шкурой. "Мы могли бы отлить шлем из пластика, фанеры или нержавеющей стали и обтянуть щит дермантином, но это уже будет не история, а бутафория", - подчеркнул реконструктор Антон Бурмистров.

Куклы-обереги и картонный Кремль

Знакомство с эпохой династии Рюриковичей продолжил мастер-класс по изготовлению обережных кукол. "Наши предки были суеверными и делали вот такие куклы, которые отвечали за достаток, хороший урожай и защиту от злых духов. У каждого младенца была кукла-оберег, ее размещали у изголовья колыбели, чтобы злые духи обходили малышей стороной", - сказала реконструктор Алена Романова.

Простая кукла-оберег, как правило, была безликой, ее скручивали из двух лоскутов ткани, оборачивали нитками нечетное количество раз и делали три узелка, что имело особое магическое значение, рассказывает Романова. "Не допускалось применение игл и заостренных предметов. Ненужные куски ткани рвались и даже откусывались зубами", - подчеркнула собеседница агентства.

В мастерской "Юный архитектор" посетители парка смогли почувствовать себя инженерами и зодчими. После вводного инструктажа реконструктора Кристины Казимировой, юным гостям предложили построить из картона памятники древнерусской архитектуры, культовые образцы отечественного автопрома, шедевры барокко и сталинского ампира. Детали крепятся друг с другом без клея и ножниц. "За время мастер- класса участники собрали Спасскую башню, собор Петропавловской крепости, часовню Михаила Архангела, сконструировали знаменитый паровоз Су-214 и танк БТ-7. Инструктаж предваряет история о каждом историческом объекте, а все собранные модели можно забрать с собой в память о фестивале", - сказала Казимирова.

Кульминацией исторического фестиваля стало шоу мыльных пузырей под руководством мастера Александры Мартыновой. Зрители увидели фокусы и трюки с пузырями, "дымные" и "огненные" пузыри, мыльный фейерверк и пузыри-гиганты.

C 2 по 8 января 2018 года в парке будут проходить исторические реконструкции, посвященные династии Рюриковичей, Романовых и эпохе Российской империи. Вход на мероприятие свободный.