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Аэропорт Волгограда возобновил работу, нарушенную из-за тумана

Общество
2 января, 19:05 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 2, января. /ТАСС

Аэропорт продолжает работать по фактической погоде

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ВОЛГОГРАД, 2 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Волгограда возобновил работу, нарушенную утром во вторник из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе аэропорта.

"По метеоусловиям Волгограда - плохой видимости из-за тумана - был задержан прилет двух рейсов из Москвы. Самолет "Аэрофлота" прибыл из Шереметьева в Волгоград с опозданием всего на два часа, еще в 13:40 мск, а вот самолет S7 Airlines из Домодедово вместо 11:00 мск прибыл с опозданием более чем на семь часов, в 18:15 мск", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время прилет и вылет всех рейсов выполняется по расписанию, однако аэропорт продолжает работу по фактической погоде. Сейчас в районе аэропорта слабый туман и сплошная облачность, горизонтальная видимость составляет около 2500 метров, вертикальная - 50 метров.

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