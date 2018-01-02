Аэропорт Волгограда возобновил работу, нарушенную из-за тумана

ВОЛГОГРАД, 2 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Волгограда возобновил работу, нарушенную утром во вторник из-за тумана. Об этом ТАСС сообщили в справочной службе аэропорта.

"По метеоусловиям Волгограда - плохой видимости из-за тумана - был задержан прилет двух рейсов из Москвы. Самолет "Аэрофлота" прибыл из Шереметьева в Волгоград с опозданием всего на два часа, еще в 13:40 мск, а вот самолет S7 Airlines из Домодедово вместо 11:00 мск прибыл с опозданием более чем на семь часов, в 18:15 мск", - сказала собеседница агентства.

В настоящее время прилет и вылет всех рейсов выполняется по расписанию, однако аэропорт продолжает работу по фактической погоде. Сейчас в районе аэропорта слабый туман и сплошная облачность, горизонтальная видимость составляет около 2500 метров, вертикальная - 50 метров.