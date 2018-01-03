Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские военные помогли организовать новогоднюю елку в Латакии

Общество
3 января, 9:00 UTC+3

После представления российские военные передали сирийским детям новогодние подарки, собранные учениками одной из российских школ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС

ЛАТАКИЯ, 3 января. /ТАСС/. Военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) помогли организовать новогоднее представление в детско-юношеском центре в Латакии, а также доставили подарки сирийским детям.

Смотрите также
Истребитель Су-30 на аэродроме авиабазы "Хмеймим"

Успехи сирийской военной кампании России

Праздничное мероприятие с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой состоялось в детско-юношеском центре при дворце культуры Шейх Дахер. Новогоднее представление на русском и арабском языках было организовано ассоциацией соотечественников "Дар" совместно с российскими военными, рассказала журналистам заместитель председателя ассоциации Татьяна Аллайва.

"Мы проводим эту елку каждый год. Приходят и сирийские дети, и дети от смешанных браков. В этот раз на мероприятии более ста детей. Мы очень признательны российским военным за оказанную помощь", - сказала она.

Отмечать новый год на российский манер в Сирии становится доброй традицией.

"Мы в первый раз встречаем новый год с русскими, очень интересно, очень понравилось, и хочется, чтоб наши дети больше общались с детьми из России", - рассказала Нур Хадду, которая привела на елку своего трехлетнего сына.

После представления российские военные передали сирийским детям новогодние подарки, собранные учениками одной из российских школ и доставленные в Сирию самолетом военно-транспортной авиации.

Cотрудники ЦПВС продолжают выполнять поставленные перед ними задачи после завершения военной кампании в Сирии. Сейчас основные усилия российских военных сконцентрированы на помощи возвращающимся в свои дома беженцам и выводе гражданских лиц из зон деэскалации. В задачи Центра входят планирование и оказание гуманитарной помощи населению Сирии, координация восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, содействие при возвращении беженцев, посредничество и координация процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контроль режима прекращения боевых действий. В новогодние праздники представители ЦПВС взяли на себя дополнительные обязанности: они ежедневно развозят подарки для детей в разные уголки Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Новый год и Рождество — 2018 Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аварии и катастрофы самолетов и вертолетов Минобороны России в 2017 году. Досье
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Туристка из России погибла в Брюгге после падения на катке
4
В США предположили, что РФ постарается быстро завершить конфликт с равным противником
5
Полицейские предотвратили в чувашской деревне конфликт с участием более 70 человек
6
Энергоблок Хмельницкой АЭС на Украине отключен из-за неполадок
7
В Москве увеличили минимальную пенсию и соцвыплаты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама