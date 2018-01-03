Российские военные помогли организовать новогоднюю елку в Латакии

ТАСС

ЛАТАКИЯ, 3 января. /ТАСС/. Военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) помогли организовать новогоднее представление в детско-юношеском центре в Латакии, а также доставили подарки сирийским детям.

Праздничное мероприятие с настоящим Дедом Морозом и Снегурочкой состоялось в детско-юношеском центре при дворце культуры Шейх Дахер. Новогоднее представление на русском и арабском языках было организовано ассоциацией соотечественников "Дар" совместно с российскими военными, рассказала журналистам заместитель председателя ассоциации Татьяна Аллайва.

"Мы проводим эту елку каждый год. Приходят и сирийские дети, и дети от смешанных браков. В этот раз на мероприятии более ста детей. Мы очень признательны российским военным за оказанную помощь", - сказала она.

Отмечать новый год на российский манер в Сирии становится доброй традицией.

"Мы в первый раз встречаем новый год с русскими, очень интересно, очень понравилось, и хочется, чтоб наши дети больше общались с детьми из России", - рассказала Нур Хадду, которая привела на елку своего трехлетнего сына.

После представления российские военные передали сирийским детям новогодние подарки, собранные учениками одной из российских школ и доставленные в Сирию самолетом военно-транспортной авиации.

Cотрудники ЦПВС продолжают выполнять поставленные перед ними задачи после завершения военной кампании в Сирии. Сейчас основные усилия российских военных сконцентрированы на помощи возвращающимся в свои дома беженцам и выводе гражданских лиц из зон деэскалации. В задачи Центра входят планирование и оказание гуманитарной помощи населению Сирии, координация восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, содействие при возвращении беженцев, посредничество и координация процесса интеграции в мирную жизнь сложивших оружие боевиков, а также контроль режима прекращения боевых действий. В новогодние праздники представители ЦПВС взяли на себя дополнительные обязанности: они ежедневно развозят подарки для детей в разные уголки Сирии.