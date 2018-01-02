Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве увеличили минимальную пенсию и соцвыплаты

Общество
2 января, 21:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что минимальная пенсия москвичей возросла с 14,5 тыс. до 17,5 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Власти столицы увеличили с 1 января размер минимальной пенсии, выплат ветеранам и нескольких пособий. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал во вторник на своей странице "ВКонтакте".

Смотрите также

Индексация пенсий в России. Досье

"С 1 января 2018 года подняли на 3 тыс. рублей минимальную пенсию, в два раза - выплаты ветеранам, от двух до пяти раз - основные пособия многодетным и малообеспеченным семьям. Большинство получили их уже перед Новым годом, - говорится в сообщении. - Это наиболее нуждающиеся в помощи города москвичи".

Таким образом, минимальная пенсия москвичей возросла с 14,5 тыс. до 17,5 тыс. рублей. При этом ежемесячная компенсация ветеранам войны и труда, труженикам тыла, пострадавшим от политических репрессий гражданам столицы и участникам обороны Москвы возрастает с 4 тыс. до 8 тыс. рублей.

Как ранее отмечал мэр Москвы, увеличение размера детских пособий для малообеспеченных семей коснется около 300 тыс. юных столичных жителей.

"После серьезных реформ и вложений в экономику у города появилась возможность больше расходовать на социальную поддержку без ущерба для развития", - подчеркнул градоначальник.

В 2018 году всего на реализацию программы социальной поддержки москвичей из бюджета города планируется направить 430 млрд рублей. На социальные выплаты пойдут, в том числе, средства, сэкономленные на программе "Моя улица".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
FT: НАТО сталкивается с проблемами в действиях, направленных на сдерживание России
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Госдеп: Россия контролировала в 2005-2015 годах 5% торговли оружием в мире
4
У СБ ООН нет планов проведения заседания по Ирану
5
Пантера насмерть загрызла мужчину в частном зверинце в Подмосковье
6
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
7
Прокуратура Нидерландов не опубликует список подозреваемых по делу авиакатастрофы MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама