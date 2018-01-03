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Музей шоколада открылся на площадке строящегося курорта "Белокуриха-2" на Алтае

Общество
3 января, 9:45 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 3, января. /ТАСС

В числе прочего в экспозиции представлены съедобные статуэтки писателя и режиссера Василия Шукшина и художника Николая Рериха

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БАРНАУЛ, 3 января. /ТАСС/. Музей шоколада, открывшийся в среду, стал первым туристическим объектом на улице "Мир художников", которую создают на новом строящемся курорте "Белокуриха-2" в Алтайском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе якорного инвестора курорта - компании "Курорт Белокуриха".

"Первый дом улицы "Мир художников" готов. В здании из натурального дерева установлен плавильный котел для шоколада, витражи для съедобных экспонатов. Одни из самых интересных в экспозиции - статуэтки известных людей: актера, писателя и режиссера Василия Шукшина, философа и художника Николая Рериха", - рассказал представитель компании.

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Автором проекта стал известный на Алтае скульптор-ювелир Владимир Войчишин. Для музея он создает специальные формы из пищевого силикона, в которых отливает шоколадные скульптуры. Также здесь будут отливать памятные монеты из натурального шоколада с тематикой города-курорта Белокуриха.

Одной из самых ярких работ создатели музея называют скульптуру "Украинцы", которую Войчишин изготовил как дань своим историческим корням: на чашах весов изображены символические казачьи чубатые головы, хлеб с салом из шоколада. Другая интересная композиция - на веревке среди прищепок сушится майка Доцента из кинофильма "Джентльмены удачи". По сюжету фильма, после побега из тюрьмы главные герои искупались в цементном растворе, а в музее в роли раствора - более 100 кг элитного бельгийского шоколада фирмы Barry Callebaut.

По словам скульптора-ювелира, на создание экспонатов ушло около месяца. Войчишин признался, что работать с драгоценными металлами легче, чем с шоколадом, который требует спецоборудования, тщательного следования технологии, температурного режима. Проект, по мнению автора, будет интересен туристам, приехавшим на Алтай - подобные музеи есть во многих странах мира, к примеру, в Бельгии и США.

Как сообщалось ранее, для "Белокурихи-2" ведется строительство ЛЭП протяженностью 10,7 км, подстанции, газопровода, сетей водоотведения. За время создания курорта на него направлено около 3 млрд рублей, из которых 1 млрд - средства госбюджета, проектная стоимость - 10 млрд рублей. "Белокуриха-2" - это первый за всю постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с "материнским" городом-курортом федерального значения Белокуриха. Это государственно-частный проект, реализующийся в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма".

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