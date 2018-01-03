Чиновников Астаны обяжут использовать такси вместо служебного транспорта

АСТАНА, 3 января. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Власти столицы Казахстана намерены в этом году отказаться от служебного транспорта и использовать такси для перевозки чиновников, чтобы избежать лишних трат.

"Акимат (администрация) Астаны планирует вместо служебных автомобилей перейти на обслуживание такси, что позволит сэкономить бюджетные средства. В 2018 году проектом будут охвачены все автомобили акимата, а в 2019 году - микроавтобусы и специальная техника квазигосударственного сектора акимата", - рассказали в пресс-службе администрации города Астаны.

В декабре прошлого года руководитель администрации столицы Казахстана Асет Исекешев сообщил, что запланирован запуск пилотного проекта по использованию службы такси для городских чиновников. "Со следующего года акимат пилотно переходит на использование такси, то есть отказ от машин. Это может быть возможностью для наших автомобильных компаний. Мы заинтересованы, чтобы пришли сильные игроки", - отметил Исекешев.

По его словам, в городе есть несколько автопарков, которым пока не хватает мощности, чтобы полностью взять на себя ответственность за проект. "У нас самый большой коммунальный автопарк, который мы также готовы передать частному автопарку", - пояснил руководитель.

Ранее на официальном сайте Астаны был опубликован проект государственно-частного партнерства по транспортному обслуживанию такси акимата города. Среди задач по его реализации названы: сокращение расходов бюджета на приобретение, содержание, эксплуатацию и обслуживание служебных автомобилей, а также сокращение расходов местного бюджета на транспортный сервис для государственных учреждений.

Потенциальные частные партнеры проекта должны иметь на балансе или в аренде не менее 59 автомобилей класса "эконом", 9 машин класса "бизнес", один автомобиль представительского класса и один - повышенной проходимости. При этом партнер должен предоставить возможность выбора тарифа: поездка или аренда автомашины на час, сутки, неделю или месяц. Кроме того, все автомобили класса "эконом" должны иметь единый внешний вид.