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Сильные морозы частично сковали Ниагарский водопад

Общество
3 января, 11:30 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

По словам синоптиков, в районе водопада установилась температура на 20 градусов ниже климатической нормы

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ТАСС

ОТТАВА, 3 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Крепкие морозы, которые сейчас отмечаются по всей Канаде и в северной части США, частично сковали известный Ниагарский водопад. Об этом сообщила канадская телекомпания Global News.

Как заявил штатный метеоролог телеканала Росс Халл, в районе водопада, который находится в южной части провинции Онтарио, 1 января 2018 года был зафиксирован исторический температурный минимум - минус 26 градусов Цельсия, тогда как обычно в это время года в регионе регистрируется температура от 0 до минус 7 градусов Цельсия. Из-за небывалых холодов некоторые участки водопада покрылись слоем льда. "Этот эффект создает впечатление, что водопад полностью замерз, но это не так, - сказал синоптик. - Вода по-прежнему бежит под верхним слоем образовавшегося льда".

En las Cataratas del Niágara, el año empieza a -15 grados centígrados. #niagarafalls #naturelover

Публикация от Ana Carolina. (@anacaro_mga)

Халл пояснил, что каждую секунду с Ниагарского водопада падает более 3,1 тонн воды, которая движется со скоростью 9,7 м/с, а "чтобы водопад совсем замерз температура воздуха должна быть гораздо ниже, чем сейчас".

#frozenlake #frozenfalls #niagarafalls #freezingcold #freezingwater

Публикация от Dee Davocol Figueroa (@dee_bombay)

Телеканал информирует, что частично замерзший водопад сейчас похож на "сказочную ледяную страну", и советует туристам по возможности посетить его, чтобы увидеть водопад в таком неестественном для него виде, а также сделать "исторические фотографии".

Winter wonderland...niagara falls

Публикация от irene (@eyebird18)

Экстремальные морозы ударили в Канаде в начале прошлой недели. В "зоне риска" оказались провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, Квебек, Онтарио, Манитоба, Саскачеван, Альберта и Британская Колумбия. Местами столбики термометров опускаются до минус 38-42 градусов Цельсия.

Комплекс водопадов на реке Ниагаре отделяет американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио. Максимальная высота каскадов составляет 51 метр.

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