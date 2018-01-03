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Польские власти опубликовали в интернете личные данные около 800 насильников и педофилов

Общество
3 января, 11:13 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

По мнению генерального прокурора страны, покушающиеся на детей преступники теряют право на анонимность

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ВАРШАВА, 3 января. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Список с личными данными насильников и педофилов появился в польском интернет-пространстве. Теперь любой желающий может ознакомиться с их именами в общедоступном Реестре совершивших преступления на сексуальной почве.

Список состоит из двух частей - открытой и с ограниченным доступом. В первой части размещены имена, фамилии и фотографии 768 лиц. В основном это педофилы, совершившие насилие над детьми младше 15 лет, а также преступники, осужденные за насилие с особой жестокостью.

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Помимо личных данных там находится информация о месте проживания преступников, если они уже освободились из мест заключения. Также в реестре есть сведения о дате и месте совершенных ими преступлений, подробное их описание.

Вторая, закрытая для широкой общественности часть доступна только для представителей правоохранительных органов и судебной системы. Ее также могут открыть учреждения, занимающиеся опекой над детьми. Там содержится более подробная информация с точным адресом и другими данными.

По словам министра юстиции и генерального прокурора Польши Збигнева Зёбры, польские власти ставят безопасность детей выше сохранения анонимности преступников. "Преступник, который покушается на детей, должен считаться с тем, что его действия повлекут за собой очень серьезные последствия. Он получит не только многолетний срок заключения, но и потеряет право на анонимность", - указал он, подчеркнув, что подобные публичные перечни существуют и в других странах, в том числе в США.

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