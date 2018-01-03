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Новогодние ели будут выращивать в первом на Кавказе лесном питомнике

Общество
3 января, 11:15 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 3, января. /ТАСС

Они будут продаваться перед Новым годом в Северной Осетии и, возможно, соседних регионах

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ВЛАДИКАВКАЗ, 3 января. /ТАСС/. Жители Северной Осетии через несколько лет смогут покупать новогодние ели, выращенные в лесном питомнике, который был создан в республике в 2017 году, сообщила ТАСС в среду представитель Министерства природных ресурсов и экологии республики.

"В 2017 году - в Год экологии - был заложен лесной питомник. Совсем недавно засеяли клен, дуб и другие семена. Кроме того, было принято решение отвести участок под посев хвойных - третью часть питомника (общая площадь около 22 га - прим. ТАСС)", - сказала представитель министерства.

Она уточнила, что в "хвойной" части планируется высадить ели, сосны и пихты, которые будут продаваться перед Новым годом в Северной Осетии и, возможно, соседних регионах.

По данным министерства, на продажу будут передаваться деревья, выросшие до 1-1,5 м. Такой высоты они достигают за пять-семь лет. На сайте Минприроды отмечается, что сейчас большинство новогодних деревьев, которые продают в Северной Осетии, завезены из других регионов.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в новом североосетинском питомнике высажены более 250 тыс. саженцев разных пород. Полученный в нем посадочный материал будут направлять в том числе и на озеленение городских территорий. Планируется, что саженцами удастся обеспечить не только Северную Осетию, но и другие регионы Северного Кавказа.

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