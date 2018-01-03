Первый в Ингушетии ботанический сад появится в 2018 году

МАГАС, 3 января. /ТАСС/. Отделение Русского географического общества (РГО) в Ингушетии совместно с властями региона заложит первый в республике ботанический сад в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС председатель отделения Джамбулат Оздоев.

"Мы планируем в 2018 году заложить в республике первый ботанический сад, будет выделена территория в Магасе. Нас поддержали мэр города Беслан Цечоев и глава республики Юнус- Бек Евкуров", - сказал он, не уточнив предполагаемый объем средств на организацию ботанического сада.

По словам Оздоева, проект был поддержан также в главном ботаническом саду имени Н. В. Цицина Российской академии наук.

"Они нас поддержали и организационно, и материалами. Создание сада создаст еще одно место отдыха для жителей республики. Кроме того, сад будет местом просвещения и научных исследований в области ботаники", - отметил он.

Ранее Цечоев сообщил ТАСС, что в Магасе реализованы несколько проектов по созданию "умного города". В рамках реализации этого замысла в городе планируют внедрить "умный" трамвай с Wi-Fi, создать ботанический сад и парк аттракционов.