Более 214 млн рублей выделено Якутии на выплаты в связи с рождением первого ребенка

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Более 214 млн рублей выделено из федерального бюджета республике Саха (Якутия) в качестве субвенций на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Об этом в среду сообщает пресс-служба главы региона.

"214 млн 389 тыс. рублей будет направлено в Республику Саха (Якутия) в качестве субвенций на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка", - говорится в сообщении.

Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" был принят в конце декабря 2017 года. Согласно закону, установлена ежемесячная выплата семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Право на получение выплаты возникает в случае, если ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, является гражданином России, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Федерации в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в РФ" за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.

Всего из федерального бюджета распределено более 21,4 млрд рублей.