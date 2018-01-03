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Около 2,7 млн человек посетили площадку "Путешествие в Рождество" на Тверской

Общество
3 января, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал это мероприятие "самым массовым за всю историю улицы"

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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Около 2,7 млн человек посетили площадку "Путешествие в Рождество" на Тверской улице с 31 декабря по 2 января. Об этом в среду сообщил в своем аккаунте в "Твиттере" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это самое массовое мероприятие за всю историю этой улицы. За три дня площадку посетили 2,7 млн москвичей и туристов. На главной городской улице состоялось больше 150 представлений с участием 3500 артистов и музыкантов", - написал он.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве с 22 декабря по 14 января на 83 городских площадках. Столичные бульвары, площади и переулки превращаются в театральные подмостки, на которых ежедневно проходят представления, спектакли, концерты и мастер-классы.

Центральной площадкой встречи Нового года в Москве стали улица Тверская и главные столичные парки, где проходит фестиваль "Путешествие в Рождество". Лучшие театры страны - лауреаты и номинанты российской национальной театральной премии "Золотая маска" - стали участниками фестиваля, 31 декабря, 1 и 2 января они показали свои спектакли на Тверской улице. Длина театрального пешеходного маршрута составила около 2,5 км.

На Тверской улице открылись 10 тематических площадок, среди них: "Обыкновенное чудо", "Снежная королева", "Руслан и Людмила", "Сказка о царе Салтане", "Золотой петушок". 17 постановок представляют театральные коллективы из Санкт- Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Омска, Самары, Костромы, Красноярска и Новокуйбышевска. 31 декабря, 1 и 2 января Тверская улица от станции метро "Маяковская" до "Охотного Ряда" впервые стала полностью пешеходной.

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