Reuters: свадьба принца Гарри принесет британской экономике почти $700 млн

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Предстоящая свадьба ныне пятого в очереди наследника британского трона принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл должна будет принести экономике Соединенного Королевства не менее £500 млн ($680 млн). Такую предварительную оценку привела в интервью агентству Reuters консалтинговая компания Brand Finance.

Ее эксперты ожидают, что для того, чтобы воочию лицезреть намеченную на май свадьбу Гарри, в Великобританию, по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, дополнительно прибудут не менее 350 тыс. туристов. Такое же увеличение туристического потока наблюдалось во время бракосочетания его старшего брата принца Уильяма, который в апреле 2011 года женился на своей многолетней подруге Кейт Миддлтон, ныне герцогине Кембриджской Кэтрин.

Глава Brand Finance Дэвид Хэй полагает, что примерно £200 млн ($272 млн) поступят от туризма, пользования транспортными услугами и от бронирования отелей. £150 млн ($204 млн) будет потрачено на расходы по организации приуроченных к венчанию Гарри и Меган частных праздничных вечеринок и £50 млн ($68 млн) - на приобретение выпущенной к свадьбе памятной сувенирной продукции, включая футболки и шапки. И, наконец, еще £100 млн ($136 млн) Великобритания заработает на бесплатной рекламе своих возможностей по всему миру в связи этой свадьбой.

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл назначена на 19 мая. Она пройдет в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка, которую королевская семья считает своей домашней церковью.