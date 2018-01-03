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МЧС РФ доставило на Филиппины 25 тонн гуманитарной помощи

Общество
3 января, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Еще две партии груза находятся в пути

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. МЧС России доставило первую партию гуманитарной помощи на Филиппины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

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"Сегодня во исполнение поручения правительства Российской Федерации в Республику Филиппины морским судном доставлено 25 тонн гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства.

Морское судно с гуманитарным грузом вышло из Владивостока 1 декабря 2017 года. "В пути находятся еще две партии гуманитарного груза, отправленные на Филиппины 9 и 23 декабря", - сообщили в МЧС.

Всего на Филиппины планируется доставить гуманитарный груз весом более 495 тонн, основную массу которого составляют продукты питания и пиломатериалы.

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