МЧС РФ доставило на Филиппины 25 тонн гуманитарной помощи

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. МЧС России доставило первую партию гуманитарной помощи на Филиппины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Сегодня во исполнение поручения правительства Российской Федерации в Республику Филиппины морским судном доставлено 25 тонн гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства.

Морское судно с гуманитарным грузом вышло из Владивостока 1 декабря 2017 года. "В пути находятся еще две партии гуманитарного груза, отправленные на Филиппины 9 и 23 декабря", - сообщили в МЧС.

Всего на Филиппины планируется доставить гуманитарный груз весом более 495 тонн, основную массу которого составляют продукты питания и пиломатериалы.