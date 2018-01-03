В Таллахасси впервые с 1989 года выпал снег

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Снег впервые за 29 лет выпал в городе Таллахасси на севере штата Флорида. Как сообщила в среду местная телекомпания WCTV, толщина снежного покрова достигает 2,5 мм.

#snowpocalypse2017 #snowmaggeden17 #snow #snowday#Tallahassee #Florida #FloridaSnow



What happens when your dog experiences snow for the first time ever...???? pic.twitter.com/5b1CFGf7eA — The Invisible Man (@invisibleman_17) 3 January 2018

Burst of snow this morning in Tallahassee #FLwx pic.twitter.com/dA7l9KuLJQ — Stas Speransky (@StasIsChasing) 3 January 2018

Городское управление полиции распространило в Twitter предупреждение водителям о гололедице на дорогах. Руководство пяти школьных округов на севере Флориды приняло решение из-за погодных условий продлить рождественские каникулы, которые должны были закончиться в среду. В окрестностях Орландо (штат Флорида) из-за погоды закрыты парки развлечений.

#winter #snow #florida #grayson #snowmen #cold #ice #storm #tallahassee #tally #ihearttally Публикация от Luis B (@ljb05c) Янв 3, 2018 at 7:41 PST

В соседнем штате Джорджия Национальная метеослужба прогнозирует в ближайшие сутки обильные снегопады - от 5 до 10 см, а в Северной Каролине толщина снежного покрова может достичь 8-13 см.