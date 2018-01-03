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В Таллахасси впервые с 1989 года выпал снег

Общество
3 января, 18:59 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 3, января. /ТАСС

Из-за снегопада в пяти округах Флориды продлили рождественские каникулы для школьников

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НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Снег впервые за 29 лет выпал в городе Таллахасси на севере штата Флорида. Как сообщила в среду местная телекомпания WCTV, толщина снежного покрова достигает 2,5 мм.

Городское управление полиции распространило в Twitter предупреждение водителям о гололедице на дорогах. Руководство пяти школьных округов на севере Флориды приняло решение из-за погодных условий продлить рождественские каникулы, которые должны были закончиться в среду. В окрестностях Орландо (штат Флорида) из-за погоды закрыты парки развлечений.

#winter #snow #florida #grayson #snowmen #cold #ice #storm #tallahassee #tally #ihearttally

Публикация от Luis B (@ljb05c)

В соседнем штате Джорджия Национальная метеослужба прогнозирует в ближайшие сутки обильные снегопады - от 5 до 10 см, а в Северной Каролине толщина снежного покрова может достичь 8-13 см.

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