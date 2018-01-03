В Таллахасси впервые с 1989 года выпал снег

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /ТАСС/. Снег впервые за 29 лет выпал в городе Таллахасси на севере штата Флорида. Как сообщила в среду местная телекомпания WCTV, толщина снежного покрова достигает 2,5 мм.
#snowpocalypse2017 #snowmaggeden17 #snow #snowday#Tallahassee #Florida #FloridaSnow— The Invisible Man (@invisibleman_17) 3 January 2018
What happens when your dog experiences snow for the first time ever...???? pic.twitter.com/5b1CFGf7eA
Burst of snow this morning in Tallahassee #FLwx pic.twitter.com/dA7l9KuLJQ— Stas Speransky (@StasIsChasing) 3 January 2018
Городское управление полиции распространило в Twitter предупреждение водителям о гололедице на дорогах. Руководство пяти школьных округов на севере Флориды приняло решение из-за погодных условий продлить рождественские каникулы, которые должны были закончиться в среду. В окрестностях Орландо (штат Флорида) из-за погоды закрыты парки развлечений.
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В соседнем штате Джорджия Национальная метеослужба прогнозирует в ближайшие сутки обильные снегопады - от 5 до 10 см, а в Северной Каролине толщина снежного покрова может достичь 8-13 см.