Движение на трассе в ХМАО, где произошло ДТП с 10 погибшими, восстановлено

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Движение восстановлено на участке автодороги Ханты-Мансийск - Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), где при столкновении двух легковых авто погибли десять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Движение восстановили", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на месте ДТП трасса перекрыта, организовано реверсивное движение.

Два легковых автомобиля в среду столкнулись в Октябрьском районе ХМАО на 158-м километре региональной автодороги Ханты-Мансийск - Нягань. В результате ДТП погибли четверо детей в возрасте от одного года до 12 лет и шестеро взрослых.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, оно передано от полиции региональному управлению Следственного комитета.