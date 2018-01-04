Кабмин предлагает ввести ответственность за неправильную эксплуатацию лифтов и эскалаторов

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, которым устанавливается административная ответственность за нарушение правил эксплуатации опасных объектов в общественных и жилых помещениях. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается установить административную ответственность для организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных объектов, <…> за нарушение правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, движущихся пешеходных дорожек и эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах)", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Отмечается, что соответствующие правила были утверждены в июне 2017 года постановлением правительства.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 26 декабря 2017 года.