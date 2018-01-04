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Внесенный в Думу законопроект ужесточает наказание за незаконную добычу диких животных

Общество
4 января, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Также предлагается установить ответственность за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов с использованием СМИ или интернета

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, который направлен на совершенствование уголовного законодательства в сфере противодействия незаконной добыче и обороту водных биологических ресурсов и диких животных. Документ опубликован в четверг на сайте правительства.

"Законопроект направлен на совершенствование уголовного законодательства в сфере противодействия преступлениям, связанным с незаконной добычей и оборотом водных биологических ресурсов, диких животных, в том числе занесенных в Красную книгу России или охраняемых международными договорами Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Законопроектом предлагается изложить в новой редакции статьи УК РФ, касающиеся водных биологических ресурсов и диких животных, в целях уточнения признаков состава преступления в части добычи природных ресурсов, а также усиления санкций за данные преступления. Кроме того, в связи с массовыми случаями продажи шкур и костей редких животных в интернете, предлагается установить ответственность за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов с использованием СМИ или интернета.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 26 декабря 2017 года.

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