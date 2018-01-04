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МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД

Общество
4 января, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Как отмечается, речь идет о дифференцированной системе наказаний

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. МВД России предлагает в 2018 году ввести дифференцированное наказание за систематические нарушения правил дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-центре ведомства.

"(В 2018 году) продолжится целенаправленная работа по наведению надлежащего порядка на дорогах страны, в первую очередь, это касается предложений о введении дифференцированного наказания за систематическое нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, а также уточнении порядка установления факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, <...> установления ответственности за хулиганство со стороны участников дорожного движения", - говорится в ответе МВД на запрос ТАСС.

В ведомстве не уточнили, о каких именно нарушениях идет речь, а также какое наказание предусматривается.

Ранее сообщалось, что Госдума в 2016 году приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит административную ответственность за нарушение более трех раз одних и тех же предписаний правил дорожного движения. Однако второе чтение законопроект не прошел. Тогда речь шла о таких правонарушениях, как превышение скорости более чем на 40, 60 и 80 км/ч, въезд на железнодорожный переезд или его пересечение на запрещающий сигнал светофора, проезд на красный свет или вопреки запрету регулировщика, а также ряд других нарушений ПДД.

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