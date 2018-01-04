Новогодние торжества привлекли в Рио-де-Жанейро около 800 тыс. туристов

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Новогодние торжества, организованные в ночь на 1 января в бразильском Рио-де-Жанейро, привлекли в город почти 800 тыс. туристов. Об этом сообщил в среду министр культуры Бразилии Сержиу Са Лейтан, представляя на пресс-конференции соответствующие данные исследовательского Фонда Жетулиу Варгаса.

"Число [туристов] выросло благодаря тому, что это было очень хорошо спланированное мероприятие, а информация о нем правильно распространялась. Бразильский народ понял, что этот год будет особенным для Рио-де-Жанейро", - заявил глава ведомства.

По данным Фонда Жетулиу Варгаса, в общей сложности празднование Нового года на набережной Копакабана в Рио-де-Жанейро в ночь с 31 декабря на 1 января посетили 2,4 млн человек. В это число входят 707 тыс. туристов, из которых 93 тыс. приехали из-за рубежа, а 614 тыс. - из других регионов Бразилии. Для сравнения 2017 год в Рио-де-Жанейро встречали 787 тыс. гостей города, то есть рост "новогоднего туризма" составил 11,4%.

Что касается бразильских туристов, то, согласно исследованию, они приехали в город в среднем на пять дней и тратили в сутки 288 реалов ($89). В свою очередь иностранцы провели в Рио-де-Жанейро в среднем шесть дней, потратив 329 реалов ($100) в сутки. Самыми многочисленными зарубежными гостями стали аргентинцы - они составили почти треть от всех иностранцев, встретивших Новый год в бразильском мегаполисе (33,1%). Среди бразильских туристов большую часть - 41,4% - составили жители крупнейшего населенного пункта Бразилии Сан-Паулу.

Благодаря популярности Рио-де-Жанейро как туристического направления, в новогоднюю ночь в местных гостиницах было забронировано 98% номеров. По словам Са Лейтана, праздник принес городу дополнительный доход в размере 1,9 млрд реалов ($587 млн). "Мы на правильном пути. На самом деле эта ставка на призвание Рио- де-Жанейро, которое заключается в творческом проведении культурных, спортивных, туристических и бизнес-мероприятий, представляет собой хороший способ вернуть город на путь экономического развития", - сказал министр.

На набережной Копакабана в Рио-де-Жанейро традиционно проходит самое масштабное в Бразилии празднование Нового года, кульминацией которого является зрелищный фейерверк над пляжем. В этот раз продолжительность светового шоу была увеличена на пять минут по сравнению с предыдущим годом и составила внушительные 17 минут. Для организации фейерверка использовали 25 тонн пиротехники.