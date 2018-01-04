Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новогодние торжества привлекли в Рио-де-Жанейро около 800 тыс. туристов

Общество
4 января, 12:45 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева

Как сообщается, в новогоднюю ночь в местных гостиницах было забронировано 98% номеров

Поделиться
Материал из 1 страницы
© REUTERS/Lucas Landau

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Новогодние торжества, организованные в ночь на 1 января в бразильском Рио-де-Жанейро, привлекли в город почти 800 тыс. туристов. Об этом сообщил в среду министр культуры Бразилии Сержиу Са Лейтан, представляя на пресс-конференции соответствующие данные исследовательского Фонда Жетулиу Варгаса.

"Число [туристов] выросло благодаря тому, что это было очень хорошо спланированное мероприятие, а информация о нем правильно распространялась. Бразильский народ понял, что этот год будет особенным для Рио-де-Жанейро", - заявил глава ведомства.

По данным Фонда Жетулиу Варгаса, в общей сложности празднование Нового года на набережной Копакабана в Рио-де-Жанейро в ночь с 31 декабря на 1 января посетили 2,4 млн человек. В это число входят 707 тыс. туристов, из которых 93 тыс. приехали из-за рубежа, а 614 тыс. - из других регионов Бразилии. Для сравнения 2017 год в Рио-де-Жанейро встречали 787 тыс. гостей города, то есть рост "новогоднего туризма" составил 11,4%.

Что касается бразильских туристов, то, согласно исследованию, они приехали в город в среднем на пять дней и тратили в сутки 288 реалов ($89). В свою очередь иностранцы провели в Рио-де-Жанейро в среднем шесть дней, потратив 329 реалов ($100) в сутки. Самыми многочисленными зарубежными гостями стали аргентинцы - они составили почти треть от всех иностранцев, встретивших Новый год в бразильском мегаполисе (33,1%). Среди бразильских туристов большую часть - 41,4% - составили жители крупнейшего населенного пункта Бразилии Сан-Паулу.

Благодаря популярности Рио-де-Жанейро как туристического направления, в новогоднюю ночь в местных гостиницах было забронировано 98% номеров. По словам Са Лейтана, праздник принес городу дополнительный доход в размере 1,9 млрд реалов ($587 млн). "Мы на правильном пути. На самом деле эта ставка на призвание Рио- де-Жанейро, которое заключается в творческом проведении культурных, спортивных, туристических и бизнес-мероприятий, представляет собой хороший способ вернуть город на путь экономического развития", - сказал министр.

На набережной Копакабана в Рио-де-Жанейро традиционно проходит самое масштабное в Бразилии празднование Нового года, кульминацией которого является зрелищный фейерверк над пляжем. В этот раз продолжительность светового шоу была увеличена на пять минут по сравнению с предыдущим годом и составила внушительные 17 минут. Для организации фейерверка использовали 25 тонн пиротехники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новый год и Рождество — 2018
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
2
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
3
Польша ждет от России предложений по поставкам газа "на нормальных рыночных условиях"
4
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Артисты из новогоднего представления, отравившиеся едой в Москве, вернулись к работе
7
СМИ: ракета КНДР в 2017 году упала на местный населенный пункт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама