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Языческие жрецы предсказали жителям Кубы перемены к лучшему в 2018 году

Общество
4 января, 13:12 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Андрей Бекренев

Предсказания основаны на искусстве гадания с использованием ритуальных орехов

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© REUTERS/Desmond Boylan

ГАВАНА, 4 января. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Жрецы распространенной на Кубе религии сантерия - смеси католичества и африканских верований - предсказали жителям республики перемены к лучшему в 2018 году.

Служителей культа сантерия на Кубе называют бабалао. Слово это означает "отец секретов" и, как и сам культ, имеет африканское происхождение и напоминает о том, что предки многих темнокожих кубинцев были ввезены на остров в качестве рабов с территории нынешней Нигерии и соседних с ней стран Африки, где с незапамятных времен живет народность йоруба.

Предсказания бабалао основаны на древнем искусстве гадания с использованием ритуальных орехов. Главные жрецы сантерии собираются в начале каждого года и после многочасовых ритуалов бросают на землю 16 орехов, расположение которых и позволяет им делать предсказания.

"Мы стоим на пороге перемен и надеемся, что новый кубинский лидер проведет реформы, которые пойдут на пользу обществу", - заявил бабалао Виктор Бетанкур, рассказывая журналистам о предсказаниях на этот год. В нынешнем году на Кубе действительно произойдут значительные перемены: председатель Госсовета и Совета министров Рауль Кастро, руководящий страной с 2006 года, недавно заявил, что в апреле уйдет с поста главы государства.

Жрецы посоветовали приверженцам сантерии в новом году соблюдать социальные и моральные нормы поведения, чтить традиции предков, охранять окружающую среду, прощать близких, избегать всех форм домашнего насилия, уважать окружающих и не злоупотреблять алкоголем.

Кроме того, бабалао предсказали, что в 2018 году Куба продолжит испытывать проблемы в сфере сельского хозяйства. В настоящее время страна импортирует около 80% продовольствия, затрачивая на это около $2 млрд в год.

Жрецы сантерии начали обнародовать свои новогодние предсказания в конце XIX века, и с тех пор эта ежегодная традиция не прерывалась. 

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