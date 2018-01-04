СМИ: корреспондента ВГТРК выдворяют из Латвии

ТАСС, 4 января. Власти Латвии выдворяют корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву из страны. Об этом сообщил в четверг телеканал "Россия 24".

По сообщению канала, Курлаеву обвинили в угрозе национальной безопасности Латвии, и она должна покинуть территорию страны в течение 24 часов.

Как рассказала Курлаева в эфире телеканала "Россия 24", два дня назад сотрудники правоохранительных органов сообщили ей, что к ней претензий не имеют, и разрешили остаться в стране. "Сегодняшним днем (в четверг - прим. ТАСС) вышло постановление, местные погранслужбы очень удивлены, потому что сами пытаются его прочитать и понять, как это произошло. Будет выдворение, причины пока неизвестны. Сказали, что такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности", - добавила Курлаева.

Пресс-секретарь Государственной службы пограничной охраны Кристине Петерсоне уточнила, что Курлаева была внесена в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию республики. "На данный момент она задержана в порядке миграционного закона Латвии. Сейчас в отношении нее производятся процессуальные действия. Она была включена в список нежелательных лиц для въезда на территорию Латвии", - сказала Петерсоне.

Накануне из Латвии был депортирован журналист российского канала ТВЦ Анатолий Курлаев. Причиной стало включение его в черный список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию республики.

В настоящее время в черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян. Среди них - певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев. При этом латвийская сторона, ссылаясь на конфиденциальность, не практикует публикацию черных списков.