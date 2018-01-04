Экстремальный маршрут для скалолазов оборудуют в Дагестане в Ущелье семи водопадов

МАХАЧКАЛА, 4 января. /ТАСС/. Новый маршрут для любителей экстремального туризма оборудуют к новому туристическому сезону в Унцукульском районе Дагестана, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

"Новый турмаршрут может быть интересен экстремалам и скалолазам, а металлические конструкции позволят безопасно и с большей скоростью преодолеть его. Участок, оборудованный металлическими конструкциями, в ущелье семи водопадов планируют оснастить страховочным тросом и стальными скобами к новому туристическому сезону", - уточнили в министерстве.

Металлические конструкции позволят безопасно и с высокой скоростью преодолевать участок. На маршруте появятся указатели, а на скальном массиве поручни, чтобы подъем был удобным и безопасным.

"Экстремалам не обязательно путешествовать за семь морей, их ждут в Унцукульском районе республики - подняться на высокие дагестанские скалы, преодолев семь водопадов", - отметили в министерстве.

Ущелье семи водопадов находится около села Ирганай, водопады расположены каскадом. Конечная точка маршрута находится почти у вершины возвышающегося над ущельем Гимринского хребта, здесь находится основной водопад каскада, его высота - 54 м. Экстремальный тур начинается с преодоления труднодоступной дороги, которая ведет к каскадам воды и только на автомобилях повышенной проходимости. Здесь же есть озеро, где в жаркую погоду можно искупаться и остановиться в гостевом доме находится на берегу Ирганайского водохранилища в поселке Шамилькала.

В 2017 году туристический поток в республику вырос более чем на 18%, в том числе за счет этнокультурного и экстремального туризма.