Полиция в Луизиане "объявила в розыск" королеву Эльзу из "Холодного сердца"

ВАШИНГТОН, 4 января. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Полиция города Слайделла (штат Луизиана) "объявила в розыск" королеву Эльзу из анимационного фильма студии Disney "Холодное сердце" (Frozen, 2013). Соответствующее сообщение было опубликовано на странице полицейского управления в Facebook.

Таким образом правоохранители решили предупредить горожан о надвигающихся морозах. Дело в том, что по сюжету картины Эльза нечаянно наложила заклятье на свое королевство и тем самым обрекла на вечную зиму его жителей.

"Как видно по погоде, мы имеем дело с очень опасной особой. Приближаться с предельной осторожностью!" - говорится в "ордере на арест". Полицейские прикрепили к сообщению изображение Эльзы на плакате "в розыске". За королеву - "живую или мертвую" - предлагается денежное вознаграждение в размере $100 млн.

Правоохранители указали, что "позаимствовали" постер у своих коллег из Харлана (штат Кентукки), которые столкнулись с аналогичной проблемой в 2015 году.

При этом температура в Слайделле опустилась лишь немногим ниже нуля, однако в городе сохраняется ветреная погода.

Картина "Холодное сердце" вышла в прокат в ноябре 2013 года. При производственных расходах в $150 млн сборы ленты составили $1,276 млрд. При этом на внутреннем рынке США она заработала свыше $400 млн, остальное - за пределами страны. В 2014 году создатели фильма получили премию Американской академии киноискусств "Оскар" в номинациях "Лучший анимационный фильм" и "Лучшая песня". "Холодное сердце" считается самой кассовой лентой в истории мирового анимационного кинематографа.

Режиссеры картины Крис Бак и Дженнифер Ли работают над созданием продолжения, которое выйдет на экраны 27 ноября 2019 года.