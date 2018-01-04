В Пермском крае стартовал автомобильный квест "Трофи 59. Легенды Урала"

ПЕРМЬ, 4 января. /ТАСС/. Самый масштабный на Урале автомобильный историко-географический квест "Трофи 59. Легенды Урала. Тень Террикона" стартовал в городе Соликамске (Пермский край). За три дня, с 4 по 6 января, 21 экипажу участников предстоит преодолеть 1000 км пути, пройти 159 контрольных пунктов в 6 городах Прикамья и их окрестностях и узнать трехвековую историю горнодобывающей промышленности среднего Урала, рассказал ТАСС организатор гонки Александр Белкин.

"В Соликамске сегодня стартовал 21 экипаж. Это самый масштабный историко-географический квест на Урале. Фишка гонки в том, что гонка следующего года начинается с того задания, которое было на финише прошлого года. В прошлом году мы закончили в Соликамске и без колес, в этом году экипажи стартовали с Соборной площади Соликамска без колес - 21 разутая машина, все колеса стопочкой, дается старт, экипажи начинают надевать колеса и уезжать с площади", - сказал Белкин.

По его словам, "Трофи 59. Легенды Урала" - это своего рода автомобильное путешествие с различными состязаниями на отдельно выделенных специальных участках и элементами ориентирования на местности. "Основная идея квеста - создание условий для участников, при которых они смогут показать свой командный дух, коллективный разум, стратегическое мышление и преодолеть в приключении тяготы и лишения, с которыми участникам предстоит столкнуться за 59 часов путешествия", - сказал организатор гонки.

Как пояснил Белкин, в этом году само название квеста - "Тень Террикона" - говорит само за себя - гонка проходит по местам горнозаводской цивилизации Пермского края: через Соликамск, Кизел, Чусовой, Александровск, Губаху и Березники. В целом в последние несколько лет гонка отличается от предыдущих тем, что она больше "ушла в культуру". "Это теперь не столько трофи, сколько историко-географический квест. Теперь у людей 70% заданий - это культура, а 30% - боевые точки в лесах, теперь есть возможность участвовать не только на заряженном внедорожнике, но и на обычном полноприводном автомобиле", - пояснил Белкин.

За три дня участники квеста должны пройти обозначенную дистанцию на время и найти ряд контрольных точек, в том числе в сложных для прохождения местах, где снег, лед, глубокая колея, болота, крутые подъемы, спуски и так далее. Трасса делится на три спецучастка с заданиями, пакет заданий выдается участникам на старте. Например, нужно найти объект по фотографии и всей командой сфотографироваться с этим объектом или на нем. Или же найти контрольную точку по заданным GPS-координатам.

Как рассказали в оргкомитете мероприятия, к участию в соревнованиях допускаются экипажи от двух до четырех человек на полноприводном автомобиле массой до 3,5 тонн категорий В и D. Призовой фонд гонки этого года составляет 138 тыс. рублей. Квест "Трофи 59. Легенды Урала" проходит в Пермском крае ежегодно в январе, начиная с 2008 года.