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В Калининграде похоронят тела членов ямальской семьи, погибшей в ДТП в ХМАО

Общество
4 января, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Сейчас решается вопрос доставки тел самолетами в Калининград

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Тела членов ямальской семьи, которая погибла в ДТП в Ханты-Мансийском автономной округе-Югре (ХМАО-Югра) доставят в Калининград, где их похоронят. Об этом в четверг сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Наталья Хлопунова.

"И муниципалитет [Пуровский район], и правительство ЯНАО, и предприятие, где работала одна из погибших, окажет всю необходимую помощь. Сейчас решается вопрос доставки тел самолетами в Калининград, где будет похоронена ямальская семья", - сказала она.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло на 158-м километре региональной автотрассы Ханты-Мансийск - Нягань. В результате ДТП погибло четверо детей в возрасте от одного года до 12 лет и шестеро взрослых. Возбуждено уголовное дело, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, следователи ищут очевидцев ДТП. Власти заявили, что окажут помощь родственникам погибших.

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Крупное ДТП в Югре Калининградская область Ханты-Мансийский автономный округ
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