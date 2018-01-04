В Башкирии создан фонд по сохранению родного языка, изучение которого стало добровольным

УФА, 4 января. /ТАСС/. Глава Башкирии Рустэм Хамитов подписал в четверг указ о создании фонда по сохранению и развитию башкирского языка, сообщили в пресс-службе руководителя республики.

С учебного года 2017-2018 годов изучение башкирского языка как государственного в школах региона стало добровольным, преподавание ведется на основе заявления родителей или законных представителей учащихся. Ранее национальный язык был обязательным для изучения в школах с 1 по 9 классы.

"Указом установлено, что формирование фонда будет осуществляться за счет внебюджетных источников", - отметили в пресс-службе.

Устав фонда должен быть утвержден в течение трех месяцев, оперативное управление его работой будет осуществляться правлением, состоящим из пяти человек во главе с председателем, которые назначаются руководителем региона, уточняется в сообщении.

Ранее Хамитов поручил правительству региона до 1 февраля 2018 года разработать и утвердить госпрограмму по сохранению и развитию башкирского языка и языков народов республики. По его мнению, национальный язык начинает уходить из сферы бытового общения из-за "серьезного давления русского и английского языков".

Также глава республики сообщал, что власти Башкирии выделят более 300 млн рублей на меры по сохранению языков населяющих республику народов.