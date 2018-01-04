Greenpeace проиграла в суде, потребовав от Норвегии остановить нефтедобычу в Арктике

ОСЛО, 4 января. /ТАСС/. Окружной суд Осло не удовлетворил иск природоохранной организации Greenpeace, требовавшей признать незаконными решения норвежского правительства об осуществлении нефтеразведки и нефтедобычи на арктическом шельфе королевства. В опубликованном в четверг на сайте инстанции решении говорится, что природозащитники должны будут покрыть судебные расходы министерства нефти и энергетики Норвегии в размере 580 тысяч крон ($71,5 тыс.).

Истцы, в качестве которых, помимо Greenpeace, выступали две норвежские природоохранные некоммерческие организации, требовали отмены итогов 23-го лицензионного раунда, завершившегося летом 2016 года. На том этапе лицензии на право разработки 10 участков шельфа в норвежской части Баренцева моря были предложены 13 компаниям, в том числе "дочке" российской "Лукойл" и DEA Norge AS, подконтрольной российскому бизнесмену Михаилу Фридману.

Дело, которое привлекло к себе значительное внимание как в скандинавском королевстве, так и за рубежом, рассматривалось судом в ноябре, а на вынесение и подготовку судебного решения ушло больше месяца. Истцы настаивали на том, что, разрешая нефтегазовым компаниям осуществлять разведку и добычу углеводородов в Арктике на шельфе Баренцева моря, руководство страны нарушает как условия ратифицированного Норвегией Парижского соглашения по климату, так и одну из статей норвежской конституции. Суд, впрочем, постановил, что проведение норвежским правительством 23-го лицензионного раунда не является нарушением основного закона.

Речь идет о 112-й статье конституции, которая гарантирует подданным Норвегии право на здоровую окружающую среду и обязывает власти ответственно подходить к разработке природных ресурсов с тем, чтобы будущие поколения не столкнулись с сокращением биологического разнообразия и продуктивности экосистем. Суд признал, что правительство ответственно подходит к этим вопросам и принимает меры, необходимые для защиты природы. Кроме того, в решении было указано, что 112-я статья не распространяется на ситуации, в которых вредом окружающей среде считается глобальное изменение климата из-за выбросов в атмосферу углекислого газа в результате сжигания экспортированных Норвегией за рубеж нефти и газа. Суд также признал, что на норвежском шельфе вероятность аварий, чреватых разливом нефти в Арктике, сравнительно невелика.