Минюст США разрешил прокурорам штатов заводить дела на продавцов марихуаны

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Министр юстиции США, генеральный прокурор Джефф Сешнс в четверг выпустил официальное уведомление о том, что выращивание и распространение марихуаны может считаться преступлением, даже если это разрешается законами на уровне штата.

"Конгресс США ввел общий запрет на выращивание, распространение и владение марихуаной. Он предусмотрел серьезные наказания за это преступление", - говорится в служебной записке, направленной прокурорам. Министр отмечает, что, по мнению властей США, марихуана является "опасным наркотиком", а связанная с ним активность - "серьезным правонарушением". В связи с этим, продолжил он, гособвинение должно следовать общим принципам и применять этот федеральный закон.

Таким образом, Сешнс фактически прекратил действие ряда правил, введенных еще при экс-президенте Бараке Обаме. Согласно им, предприниматели и отдельные лица, которые занимались выращиванием марихуаны, не могли подвергаться преследованию со стороны федеральных властей, если они не нарушали законы, введенные законодателями штата.

На федеральном уровне марихуана сейчас запрещена, однако в рекреационных целях ее разрешено применять в штатах Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска, Невада и Калифорния, а также в федеральном округе Колумбия. Ожидается, что в 2018 году это будет также сделано в штатах Мэн и Массачусетс.

При этом решение Сешнса не означает, что дела начнут возбуждаться немедленно. Решение об этом будут принимать местные прокуроры исходя из того, насколько опасным для общества был тот или иной случай, связанный с продажей этого растения.