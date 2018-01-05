Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские военные доставили гуманитарную помощь в провинцию Дэраа

Общество
5 января, 9:05 UTC+3 АЮБА /Сирия/ 5, января. /ТАСС

Также представители ЦПВС развернули в городе Аюба мобильный медицинский пункт

Поделиться
Материал из 1 страницы

АЮБА /Сирия/, 5 января. /ТАСС/. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили несколько тонн гуманитарной помощи в город Аюба. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Город Аюба расположен в провинции Дэраа недалеко от позиций боевиков вооруженной оппозиции в соседней провинции Эль-Кунейтре. В Аюбе проживают две тысячи человек. Треть населения - беженцы. Это единственный населенный пункт в данном районе, куда доходят гуманитарные конвои.

Смотрите также

В 2017 году в Сирии погибли 29 гуманитарных работников

Российские специалисты за 2017 год провели в Сирии почти 1,3 тыс. гуманитарных акций

Из Ингушетии в Сирию доставили 25 тонн гуманитарного груза

"Я живу здесь с самого начала войны. Всегда было тяжело с продуктами, но сейчас полегче. До нас наконец стала доходить помощь, многие из соседних деревень переехали из-за этого в нашу. Уже почти три месяца у нас перебои со снабжением, именно сейчас эта помощь нам очень нужна", - рассказал журналистам местный житель Шулим Андус.

Представители Центра развернули в городе мобильный медицинский пункт, в который обратились более сотни жителей.

"Мне врач выписал лекарства от болей в спине. У нас серьезные перебои с лекарствами, нигде не купить, а если найдешь, то только за большие деньги", - сообщила мать семерых детей Самира Аль-Мухаммед, которая приехала на прием к российским медикам из соседней деревни.

Cотрудники ЦПВС продолжают выполнять поставленные перед ними задачи после завершения военной кампании в Сирии. Они регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы страны, чтобы оценить гуманитарную обстановку. В задачи Центра входят планирование и оказание гуманитарной помощи населению Сирии, координация восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, содействие при возвращении беженцев, посредничество и координация процесса интеграции сложивших оружие боевиков в мирную жизнь, а также контроль режима прекращения боевых действий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рубль подешевел в начале торгов на Московской бирже
2
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
3
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
4
FT: суд на Кипре заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова на $820 млн
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
7
Apple выявила наличие уязвимостей для iPhone и iMac
Темы дня
Новости партнеров
Реклама