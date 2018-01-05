Российские военные доставили гуманитарную помощь в провинцию Дэраа

АЮБА /Сирия/, 5 января. /ТАСС/. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили несколько тонн гуманитарной помощи в город Аюба. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Город Аюба расположен в провинции Дэраа недалеко от позиций боевиков вооруженной оппозиции в соседней провинции Эль-Кунейтре. В Аюбе проживают две тысячи человек. Треть населения - беженцы. Это единственный населенный пункт в данном районе, куда доходят гуманитарные конвои.

"Я живу здесь с самого начала войны. Всегда было тяжело с продуктами, но сейчас полегче. До нас наконец стала доходить помощь, многие из соседних деревень переехали из-за этого в нашу. Уже почти три месяца у нас перебои со снабжением, именно сейчас эта помощь нам очень нужна", - рассказал журналистам местный житель Шулим Андус.

Представители Центра развернули в городе мобильный медицинский пункт, в который обратились более сотни жителей.

"Мне врач выписал лекарства от болей в спине. У нас серьезные перебои с лекарствами, нигде не купить, а если найдешь, то только за большие деньги", - сообщила мать семерых детей Самира Аль-Мухаммед, которая приехала на прием к российским медикам из соседней деревни.

Cотрудники ЦПВС продолжают выполнять поставленные перед ними задачи после завершения военной кампании в Сирии. Они регулярно объезжают освобожденные от боевиков районы страны, чтобы оценить гуманитарную обстановку. В задачи Центра входят планирование и оказание гуманитарной помощи населению Сирии, координация восстановления инфраструктуры пострадавших от войны регионов, содействие при возвращении беженцев, посредничество и координация процесса интеграции сложивших оружие боевиков в мирную жизнь, а также контроль режима прекращения боевых действий.