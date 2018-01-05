В Финляндии создали карту районов расселения редких сайменских нерп

ХЕЛЬСИНКИ, 5 января. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Государственное лесное управление Финляндии создало карты, на которых отмечены места гнездования редких сайменских нерп - обитателей финского озера Сайма, от которого они и получили свое название. В ведомстве выразили надежду, что эта информация поможет людям обходить эти районы стороной, чтобы не побеспокоить животных.

Специалисты управления отмечают, что нерпы наиболее чувствительны к появлению посторонних в конце зимы - начале весны, когда у них появляется потомство. И хотя, подчеркнули в ведомстве, "к человеку они могут относиться даже с интересом, нарушение их покоя может стать фатальным для детенышей". Причина в том, что, в частности, звуки голосов неизвестных могут спровоцировать животных покидать гнезда и нырять в воду - частое повторение этих действий приводит к нарушению процесса кормления потомства и в конечном итоге может вызвать смерть детенышей.

Карты проживания нерп, опубликованные на сайте ведомства, были составлены на основании собранных за годы наблюдения за ними данных по наиболее активно используемым животными районам гнездования вокруг Саймы. Ученые указывают, что часто нерпы выбирают для выведения потомства одни и те же места. Специалисты управления планируют обновлять карты примерно каждые пять лет.

В настоящее время популяция нерп, не так давно считавшаяся исчезающей, начала расти. Еще в 2012 году в зимнее время ее размер оценивался примерно в 310 особей, и риск их вымирания считался крайне высоким. В 2015 году оценки риска были снижены. В 2016 году численность нерп была уже на уровне 360 особей.

Эти животные до сих пор находятся под угрозой, однако риск исчезновения популяции снижается благодаря увеличению их численности. Нерп стараются всеми силами охранять от воздействия деятельности человека: каждый год после выведения этими животными потомства в силу вступают жесткие ограничения на установку сетей в районах их обитания. Угрозу для нерпы и ее потомства представляет и изменение климата - в малоснежные зимы строительного материала для гнезд может не хватить, поэтому специалисты лесного управления страны и волонтеры у Саймы ежегодно собирают для этих целей снег.

В 1990 году сайменских нерп экологи насчитали всего 180. И хотя в 2014 году состояние популяции уже считалось "стабильным", численность способных к размножению самок не превышала 90 особей. Лесная служба Финляндии планирует в рамках программы по охране сайменской нерпы добиться увеличения к 2025 году численности популяции до 400 особей.