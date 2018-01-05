Минобрнауки определит конкретные требования к освоению школьных предметов

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Минобрнауки создаст ряд новых документов, определяющих требования к освоению всех школьных предметов. Об этом говорится в материалах тендера ведомства, размещенного на официальном сайте госзакупок.

"Основное направление работ по проекту связано с созданием комплексных документов - проектов детализированных требований к освоению основной образовательной программы", - говорится в материалах закупки, стоимость которой составляет около 14 млн рублей.

В заказе на выполнение работ подчеркивается, что в текущей редакции образовательных стандартов (ФГОС) государственные требования носят рамочный характер, регламентирующий только некоторые количественные показатели в обучении. "Требования к качеству - к тому самому содержательному минимуму - не представлены в детализированном виде", - отмечается в материалах тендера.

Предметное содержание образования может в разных школах трактоваться по-разному, в связи с чем нет равных условий и равного доступа к качественному образованию, да и само единство образовательного пространства остается под вопросом, говорится в материалах. В связи с этим Минобрнауки планирует также разработать базовое содержание образования по каждому из предметов школьной программы.

"Все чаще и чаще в педагогическом сообществе раздаются предложения о замене или как минимум детализации современных образовательных стандартов, наполнении их предметным содержанием. Это связано с тем, что требования к предметным результатам обучения зафиксированы на этапе окончания уровня общего образования", - отмечается в документе.

Отсутствие однозначных требований к результатам освоения школьной программы создает проблемы, связанные с тем, что учителя во время работы зачастую ориентируются не на какой-то нормативный документ или методические материалы, а контрольно-измерительные материалы экзамена, считают в Минобрнауки.

Мнение эксперта

"Наполнение ФГОС содержанием - это очень большой объем работы, который требует не только внесения изменений в документы, но и приведения в соответствие с ними учебников, которые могли бы обеспечить это содержание учебно- методическим наполнением", - сказала ТАСС директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, добавив, что на реализацию планов министерства может уйти до 3 лет.

По мнению Абанкиной, предыдущие стандарты действительно ограничивались общими рамочными требованиями и оставляли много свободы самим школам. "В последние годы мы подписали очень много международных документов об автономии образовательных организаций и самостоятельности педагогов, по которым им предоставлялась большая свобода в формировании и наполнении учебного плана. В связи с решением Минобрнауки детализировать стандарты можно предположить, что такая схема оказалась неэффективной, но в первую очередь, я думаю, это касается сельских школ и школ в малых городах", - отметила эксперт.

Абанкина также добавила, что после детализации образовательных стандартов и разработки базового содержания по предмету существует риск потерять гибкость образовательных программ. "Важно сохранить их вариативность. Сейчас весь мир говорит о том, что они должны быть максимально гибкими, чтобы обеспечить доступность образования каждому, а не просто "всем", а также иметь возможность выбрать учебник с учетом контингента", - заключила директор института.

Ранее глава ведомства Ольга Васильева неоднократно говорила о том, что сегодня многие образовательные стандарты являются "пустыми". Их детализация, а также разработка базового содержания по каждому предмету, по мнению министра, поможет создать в России единое образовательное пространство. Первые попытки стандартизации учебных программ были предприняты в 2008 году, однако власти приступили к реализации этих планов только сейчас.