Новый турмаршрут к плато Маньпупунер откроют в Коми в 2018 году

СЫКТЫВКАР, 5 января. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Новый маршрут для путешествий на снегоходах откроют для туристов в 2018 году к плато Маньпупунер - седьмому чуду России, которое расположено на территории Печоро-Илычского природного биосферного заповедника в Республике Коми. Об этом сообщил ТАСС директор заповедника Леонид Симакин.

"В феврале-марте этого года мы открываем новый походный маршрут на плато Маньпупунер со стороны Республики Коми, от поселка Комсомольск-на-Печоре. Частично он пройдет по лесу, часть - по реке Печоре, предварительно мы подготовили дорогу, прочистили старые просеки, чтобы туристам можно было безопасно передвигаться", - сказал он.

Длина маршрута составит 300 километров. Преодолеть это расстояние на снегоходах возможно за три-четыре дня. Для путешественников предусмотрены ночевки в гостинице на кордоне Шежим-Печорский и на самом плато. "Теперь у нас два снегоходных маршрута, в прошлом году был открыт такой со стороны Свердловской области. Такие путешествия пользуются спросом, заявки на них есть", - отметил Симакин.

Маршруты со стороны Коми, из Комсомольска-на-Печоре, запланированы один раз в неделю для групп из десяти человек, на своих снегоходах и в сопровождении инструктора- проводника от заповедника. Экскурсия с двумя ночевками займет четыре дня. Кроме того, этой зимой планируются вертолетные туры на плато. Ранее такие путешествия организовывали только с июня по сентябрь, сказал руководитель заповедника.

В 2017 году был обустроен пеший маршрут на Маньпупунер с восточной границы заповедника. "Волонтеры построили очень хорошие переходы через ручьи. Тропа стала более обустроенная, по ней теперь легче ходить, соответственно, меньше воздействие на хрупкую северную природу. Протяженность тропы - 10 километров, в прошлом году сделаны отличные капитальные мостовые переходы, в этом году планируем настилы в сырых заболоченных местах и, думаю, на этом завершим работы с этой тропой", - рассказал директор.

Путешествия по воде

Симакин также отметил, что впервые в прошлом году туристов возили на катере на воздушной подушке. Было организовано восемь групп по шесть человек.

"Такие путешествия оказались очень интересными и востребованными среди туристов. Единственное, для регулярных таких туров нам пока не хватает техники, поэтому будем закупать ее в этом году. Планируем купить грузопассажирскую аэролодку, в результате две единицы вездеходной техники позволят значительно увеличить число туристов летом со стороны поселка Якша", - отметил он.

Развитие инфраструктуры

Директор заповедника напомнил, что в 2017 году также началась реконструкция визит-центра на территории усадьбы в поселке Якше. На мансардном этаже полутораэтажного здания обустроят гостевые комнаты, а внизу - помещение для туристов и экспозицию музея-лосефермы - первой в мире, которая действует с 1949 года.

"Визит-центр будет рассчитан на 20 человек, больше у нас редко бывает, при этом в Якше уже есть возможность для ночевок, одновременно там можно принять сейчас до 20 человек. Поток туристов в Якшу лимитирует дорога, половина которой - отрезок в 60 километров - это грунтовка, многие не рискуют ехать, особенно в межсезонье", - отметил Симакин.

На реконструкцию здания визит-центра в прошлом году было выделено порядка 800 тыс. рублей, полная стоимость пока не определена - необходимо подготовить проект. Дирекция заповедника рассчитывает на помощь со стороны правительства Коми.

При поддержке администрации Троицко-Печорского района Коми заповедник планирует в этом году развивать два экскурсионных экологических маршрута по равнинной части территории, в сосновых лесах.

О заповеднике

Печоро-Илычский заповедник создан в 1930 году, в 1995 году вместе с парком "Югыд ва" он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, теперь это самая большая особо охраняемая природная территория в Европе, именуемая "Девственные леса Коми".

Самые известные места заповедника - лосеферма и геологический памятник плато Маньпупунер или гора идолов, где от существовавших более 200 млн лет назад гор остались семь столбов или останцев необычной формы. Посещение плато было запрещено до 2015 года. Официальные туры были открыты после обустройства вертолетной площадки близ плато, горного лагеря на восточной границе заповедника и каменной тропы.