Белоруссия окажет гуманитарную помощь Вьетнаму в связи со стихийными бедствиями

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Белоруссия направит во Вьетнам гуманитарную помощь на сумму $160 тыс. для пострадавших в результате стихийных бедствий. Об этом говорится в постановлении правительства Белоруссии, опубликованном 5 января на национальном правовом интернет-портале.

"Министерству по чрезвычайным ситуациям при содействии министерства иностранных дел организовать передачу гуманитарной помощи Социалистической Республике Вьетнам", - отмечается в постановлении, подписанном премьер-министром страны Андреем Кобяковым.

Белоруссия, говорится в документе, поставит во Вьетнам дизельную электростанцию, палатки, одеяла, кровати, крупу, консервы, детское питание. Общая стоимость гуманитарного груза составляет 327,5 тыс. белорусских рублей (около $160 тыс.).

В результате сильных паводков, вызванных тайфунами, во Вьетнаме в 2017 году погибли и пропали без вести около 400 человек, более 650 пострадали. Материальный ущерб, нанесенный стихией в 2017 году, превысил 52 трлн донгов ($2,3 млрд).