В Москве ожидаются мокрый снег и гололед

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. МЧС предупреждает о мокром снеге и гололеде в Москве в пятницу.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ, "по информации ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час с сохранением на день 5 января по Московской области и Москве местами ожидается снег, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица".

При осадках ожидается местами ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения транспорта и создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, увеличение количества случаев травматизма населения.

"Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует при управлении автотранспортом снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств", - отметили в главке МЧС.

Автомобили рекомендуется парковать в гараж, либо вдали от слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам рекомендуется при движении по краю проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами в одежде.