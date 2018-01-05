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Более 20 рейсов задержаны в аэропортах Москвы

Общество
5 января, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Московское управление МЧС ранее распространило предупреждение о мокром снеге и гололедице в столице

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© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Более 20 рейсов задерживаются днем в пятницу в аэропортах Московского авиаузла. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписание".

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По состоянию на 10:40 мск, самое большое число рейсов задерживается в аэропорту Шереметьево - 13. Во Внуково с опозданием будет выполнено шесть рейсов. В Домодедово задерживаются девять рейсов, еще столько же отменено.

Московское управление МЧС в пятницу распространило предупреждение о мокром снеге и гололедице в столице. При осадках ожидается местами ухудшение видимости, налипание мокрого снега на провода и деревья, затруднение движения транспорта и образование на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества случаев травматизма.

Днем ранее синоптики прогнозировали в столице небольшие осадки, облачность и до 2 градусов тепла.

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