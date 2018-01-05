В Литве медики провели "Последний марш в аэропорт"

ВИЛЬНЮС, 5 января. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Медики Литвы в знак протеста против маленьких зарплат, а также предупреждая власти о намерении эмигрировать в более благополучные страны, провели 4 января митинг у здания правительства и акцию "Последний марш в аэропорт". В рядах протестующих было около 1 тыс. человек, особенно много среди них завершающих подготовку к самостоятельной медицинской практике врачей-резидентов.

Многие из участников митинга пришли с чемоданами, на которые клеили символические посадочные талоны в самолеты и указывали на них страны, куда намерены отправиться в поисках достойной зарплаты. К ним присоединились многочисленные жители столицы, утверждающие, что они как пациенты медицинских учреждений не могут остаться глухи к голосу врачей.

"Мы как последние врачи-резиденты, врачи-специалисты, медицинские сестры и сиделки - будущий медперсонал Норвегии, Швеции, Германии - вряд ли обратим на себя внимание властей, но если к нам присоединитесь и вы, наши пациенты, нас всех, возможно, услышат", - отметили организаторы акции. Отряд протестующих в белых халатах с медицинскими чемоданчиками направился в Вильнюсский аэропорт, где они символически заняли места в улетающем из Литвы самолете.

В настоящее время зарплата литовского медицинского персонала в некоторых сферах в десять раз меньше, чем в среднем по ЕС. Результатом этого является эмиграция врачей на Запад. Так, например, в 2016 году за разрешением заниматься медицинской практикой за границей обратилось более 500 специалистов сферы здравоохранения. Их средняя зарплата в Литве составляет от €600 для персонала нижнего звена до €1,2 тыс. у врачей. Зарплата младшего резидента в 2017 году составляла €390, старшего - примерно €500. Они также получают стипендию в размере €364.

Согласно цифрам, которыми оперируют в ходе дискуссии об оплате труда медиков, врач в Дании зарабатывает в год в среднем €77 тыс., в Бельгии - €161 тыс., в Нидерландах - €218 тыс..

Участников акции принял премьер-министр Саулюс Сквернялис. Как отметила одна из организаторов протеста представитель Движения медиков Литвы Урте Буйлите, декларация митинга передана в правительство. "Мы будем следить за дальнейшими действиями властей. Надеемся, что поддерживающая нас критическая масса общественности позволит добиться намеченного", - отметила она.

Основные требований протестующих: повысить оплату труда врачей-резидентов до размера двух средних зарплат по стране, докторов - до трех. В настоящее время средняя литовская зарплата составляет €850 по ведомости и €665 на руки.