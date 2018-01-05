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Выставка Рождественских вертепов открылась в храме Христа Спасителя

Общество
5 января, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Экспонаты выставки - несколько десятков сценок Рождества Христова, где изображены новорожденный Иисус, его мать Мария, святой Иосиф Обручник, пастухи и волхвы

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МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Выставка Рождественских вертепов разных времен и видов - от лучших образцов итальянских мастеров до поделок учеников воскресных школ - открылась в пятницу в храме Христа Спасителя.

"В нижнем храме, где находится музей храма Христа Спасителя открывается экспозиция всемирно известных итальянских вертепов "Послы мира - вертепы Трентино-Альто- Адидже". До этого они были представлены в Константинопольском патриархате, в Святой земле, на площади Святого Петра в Риме, в Базилике Рождества Христова в Вифлееме", - рассказал журналистам ключарь храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев.

Экспонаты выставки - несколько десятков сценок Рождества Христова, где изображены новорожденный Иисус, его мать Мария, святой Иосиф Обручник, пастухи и волхвы, которые пришли поклониться Богомладенцу. Здесь можно увидеть вертепы в стиле итальянского барокко, а также выточенные из дерева - в традициях мастеров итальянского Севера. Есть и вертепы в современных художественных стилях.

"События Рождества происходят рядом с нами во все времена. И итальянская традиция вертепов это показывает нам", - отметил протоиерей.

Священник рассказал, что помимо произведений искусства признанных итальянских художников, в верхнем храме Христа Спасителя расположилась экспозиция вертепов, созданных руками детей - учеников московских воскресных школ. "Возможно, посетители нашей выставки, глядя на поделки, захотят также украсить свои дома к Рождеству и смогут рассказать своим детям о событиях этого праздника", - рассказал отец Михаил.

Традиция создания рождественских вертепов - общая для России и Италии. В России вертепы появились в конце XVIII века, их устанавливают во многих православных храмах и сейчас. Как правило, у нас это не скульптурная композиция, а икона или картина Рождества в окружении еловых веток, изображающих пещеру, а также фигурок волхвов, пастухов, ангелов.

На выставке в храме Христа Спасителя представлены работы итальянских авторов Феликса Дефлориана, Лотара Деллаго, Джеральда Деметца, Иво Пиацца и других. Она продлиться до конца февраля, вход свободный.

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