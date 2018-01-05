Патриарх Кирилл: мир и любовь продолжают существовать вопреки силам зла

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Семья, любовь и мир продолжают существовать несмотря на все попытки их осквернения и разрушения, говорится в Рождественском послании патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое размещено на сайте Московского патриархата.

"Сейчас мы переживаем особый период: скорби не ушли из мира, ежедневно мы слышим о войнах и о военных слухах. <...> Мир существует вопреки силам зла, а человеческая любовь, семейные ценности - вопреки невероятным усилиям окончательно их разрушить, осквернить и извратить. Вера в Бога жива в сердцах большинства людей. А Церковь наша, несмотря на десятилетия гонений в недавнем прошлом и на запущенные механизмы подрыва ее авторитета в настоящем, была, остается и всегда будет местом встречи со Христом", - говорится в обращении.

Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что прошедший год был ознаменован столетием восстановления патриаршества и началом гонений на веру.

"Минувший год в жизни нашего народа был наполнен воспоминаниями о трагических событиях XX века и начавшихся гонениях на веру. Мы вспоминали подвиг новомучеников и исповедников. <...> Но даже в это грозное для страны время Господь явил нам свою милость: после вынужденного двухсотлетнего перерыва было восстановлено патриаршество в Русской земле, и Церковь в тяжелую годину испытаний обрела в лице святителя Тихона мудрого и мужественного пастыря, усердными молитвами которого <...> наша Церковь и народ смогли пройти чрез горнило испытаний", - подчеркнул он.

"Верим, что, пройдя через нынешние испытания, народы исторической Руси сохранят и обновят свое духовное единство, станут материально процветающими и социально благополучными. Да будет этот год для народа нашего, для народов исторической Руси и всех народов земли годом мирным и благополучным", - пожелал Патриарх Московский и всея Руси.