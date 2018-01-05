Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх Кирилл: мир и любовь продолжают существовать вопреки силам зла

Общество
5 января, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Патриарх надеется, что народы исторической Руси сохранят и обновят свое духовное единство

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Семья, любовь и мир продолжают существовать несмотря на все попытки их осквернения и разрушения, говорится в Рождественском послании патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое размещено на сайте Московского патриархата.

"Сейчас мы переживаем особый период: скорби не ушли из мира, ежедневно мы слышим о войнах и о военных слухах. <...> Мир существует вопреки силам зла, а человеческая любовь, семейные ценности - вопреки невероятным усилиям окончательно их разрушить, осквернить и извратить. Вера в Бога жива в сердцах большинства людей. А Церковь наша, несмотря на десятилетия гонений в недавнем прошлом и на запущенные механизмы подрыва ее авторитета в настоящем, была, остается и всегда будет местом встречи со Христом", - говорится в обращении.

Смотрите также

Патриарх на первой литургии в новом году молился об окончании междоусобицы на Украине

Патриарх Кирилл призвал православных россиян принять участие в выборах президента

Президент Молдавии пригласил патриарха Кирилла посетить республику с пастырским визитом

У храма Христа Спасителя установят памятники всем русским патриархам, включая Кирилла

Предстоятель Русской православной церкви напомнил, что прошедший год был ознаменован столетием восстановления патриаршества и началом гонений на веру.

"Минувший год в жизни нашего народа был наполнен воспоминаниями о трагических событиях XX века и начавшихся гонениях на веру. Мы вспоминали подвиг новомучеников и исповедников. <...> Но даже в это грозное для страны время Господь явил нам свою милость: после вынужденного двухсотлетнего перерыва было восстановлено патриаршество в Русской земле, и Церковь в тяжелую годину испытаний обрела в лице святителя Тихона мудрого и мужественного пастыря, усердными молитвами которого <...> наша Церковь и народ смогли пройти чрез горнило испытаний", - подчеркнул он.

"Верим, что, пройдя через нынешние испытания, народы исторической Руси сохранят и обновят свое духовное единство, станут материально процветающими и социально благополучными. Да будет этот год для народа нашего, для народов исторической Руси и всех народов земли годом мирным и благополучным", - пожелал Патриарх Московский и всея Руси.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кирилл (патриарх)
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рубль подешевел в начале торгов на Московской бирже
2
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
3
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
4
FT: суд на Кипре заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова на $820 млн
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
7
Apple выявила наличие уязвимостей для iPhone и iMac
Темы дня
Новости партнеров
Реклама