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Несколько рейсов "Аэрофлота" в Нью-Йорк задержаны из-за погодных условий в США

Общество
5 января, 14:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Отмечается, что пассажиры задержанных рейсов смогут без дополнительной платы изменить дату вылета до 8 января включительно или оформить вынужденный возврат билета

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МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. "Аэрофлот" внес изменения в расписание нескольких авиарейсов, отправляющихся в пятницу в Нью-Йорк из московского Шереметьево. Как сообщается на сайте авиакомпании, рейсы задерживаются в связи с приостановкой работы нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди из-за снегопада.

"В связи с закрытием аэропорта Нью-Йорка (JFK) по метеоусловиям "Аэрофлот" вносит изменения в расписание 5 января", - говорится в сообщении. Так, на несколько часов переносится вылет трех рейсов (SU100, SU102, SU122) из Шереметьево.

Еще два рейса (SU 102, SU122) с временем прибытия 05.35 и 07:34 (мск) ушли на запасной аэропорт в Вашингтоне. "Пассажиры этих рейсов будут перевезены наземным транспортом", - добавили в компании.

Отмечается, что пассажиры задержанных рейсов смогут без дополнительной платы изменить дату вылета до 8 января включительно или оформить вынужденный возврат билета.

Как сообщалось ранее в Twitter нью-йоркского Международного аэропорта имени Джона Кеннеди, работа воздушной гавани возобновится после прошедшего в городе сильного снегопада лишь в пятницу в 07:00 (15:00 мск - прим. ТАСС). Всего в регионах США, затронутых непогодой, в четверг были отменены более 4 тыс. авиарейсов.

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