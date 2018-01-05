ООН выделила рекордные $50 млн на оказание помощи Йемену

ООН, 5 января. /ТАСС/. ООН объявила 5 января о выделении рекордных $50 млн на оказание гуманитарной помощи жителям Йемена. Как заявил заместитель генерального секретаря всемирной организации Марк Лоукок, эти средства необходимы для того, чтобы избежать дальнейшего ухудшения гуманитарной катастрофы в стране, в которой на грани голода находятся 8 млн человек.

Лоукок отметил улучшение в течение последнего месяца ситуации с работой портов Йемена, через которые в страну поступает основная часть гуманитарной помощи и коммерческих грузов. В то же время он выразил глубокую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Йемене. По его словам, "катастрофа усугубилась из-за активизации боев и авиаударов в последнее время".

"22 миллиона человек в Йемене нуждаются в гуманитарной помощи и более восьми человек стоят на пороге голода. Я одобрил сегодня выделение из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации крупнейшей суммы в $50 млн на скорейшую активизацию гуманитарных операций", - говорится в письменном заявлении заместителя генсека ООН. По его словам, эти деньги пойдут на оказание помощи жителям 27 округов страны, в которых наблюдается наиболее сложная ситуация с продовольствием.

Как заявил Марк Лоукок, выделяемые из специального фонда ООН средства "помогут спасти жизни", но для того, чтобы "свести на нет разворачивающуюся катастрофу", необходимо прекратить авиаудары и наземные боевые действия, прекратить уничтожение инфраструктуры Йемена, не препятствовать гуманитарным операциям, а также активнее выделять средства на оказание помощи населению.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года были убиты более 10 тысяч мирных жителей.