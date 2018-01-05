Ростуризм предупредил россиян о лавиноопасности на итальянских горнолыжных курортах

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Ростуризм предупредил туристов об опасности схода лавин на итальянских горнолыжных курортах и призвал туроператоров сообщать направляющимся туда клиентам об опасных погодных условиях. Об этом говорится в уведомлении, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

"Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры на горнолыжные курорты Италии, предупреждать своих клиентов о погодных условиях. Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся в Италии, учитывать метеорологическую обстановку, внимательно следить за прогнозом погоды, соблюдать меры личной безопасности и следовать рекомендациям местных властей", - добавили в Ростуризме.

Более 10 тыс. туристов оказались заблокированы на горнолыжном курорте Червиния в итальянской автономной области Валле-д'Аоста после снегопада и схода лавин, сообщило ведомство со ссылкой на данные генконсульства России в Милане. Отмечается, что дорожное сообщение с курортом было возобновлено в пятницу днем, однако "как в Италии, как и в соседней Франции сохраняется высокая лавиноопасность".