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Сербская православная церковь не представляет Сербию без Косова

Общество
5 января, 21:27 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Ранее патриарх Сербский Ириней назвал Косово и Метохию "великой раной" сербского народа

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БЕЛГРАД, 5 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Сербская православная церковь (СПЦ) не может себе представить Сербию без Косова и Метохии. Об этом заявил патриарх Сербский Ириней в интервью "ТВ Храм".

"Мы не можем представить Сербию без Косова и Метохии", - заявил патриарх, подчеркнув, что и в рождественском послании затронет тему значения Косова для Сербии.

4 декабря, находясь с визитом в Москве, патриарх назвал Косово и Метохию "великой раной" сербского народа. По его словам, Косово и Метохия является для сербов святой землей, там находятся свыше 1300 церквей и могилы великих сербских деятелей. "Мы надеемся на божью помощь и на помощь нашей братской России, чтобы сохранить эту нашу святую землю", - сказал патриарх.

Косово начиная с 11 века н.э. было колыбелью сербской государственности и веры. Именно на территории Косова и Метохии было создано первое сербское государство. К 13 веку Косово превратилось в религиозный, политический и культурный центр Сербии. Здесь было основано множество монастырей и церквей, а в городах Призрен и Приштина располагались дворцы сербских королей.

Экономический и культурный расцвет Косова пришелся на время правления Стефана Душана (1331-1355), но после его смерти государство распалось. Одновременно началась экспансия на Балканы Османской империи. В 1389 году в битве на Косовом поле войска сербского князя Лазаря были разбиты, однако, сражение на Косовом поле стало символом сербского национального единства и борьбы за независимость.

На территории Косова и Метохии находятся около 80% сербских церквей и монастырей 12-14 вв., многие из которых включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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