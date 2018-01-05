Аккаунт "Аптекарского огорода" вновь доступен для пользователей Instagram

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Социальная сеть Instagram разблокировала страницу Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород". Аккаунт стал вновь доступен для всех пользователей в пятницу вечером.

"Новогодние чудеса существуют - сегодня вечером Instagram разблокировал всеми любимый аккаунт Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", - говорится в сообщении сада МГУ.

Аккаунт Ботанического сада оказался заблокирован 4 января. В администрации сада сообщили, что страница могла стать недоступна из-за ошибки, и направили в техническую поддержку соцсети письмо с требованием разблокировать аккаунт. Страница сада имеет порядка 270 тыс. подписчиков.

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" основан в 1706 году Петром I в Москве. Площадь сада - 7 гектаров. Он работает круглый год. В выходные его посещают порядка 7,5 тыс. человек.