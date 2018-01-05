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В Таллине могут снести советский мемориал Маарьямяэ

Общество
5 января, 23:43 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 5, января. /ТАСС

Министр юстиции страны Урмас Рейнсалу сообщил, что мемориал может быть частично снесен из-за угрозы разрушения

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ТАЛЛИН, 5 января. /ТАСС/. Расположенный в Таллине мемориал Маарьямяэ в память о павших за советскую власть может быть частично снесен из-за угрозы разрушения, заявил в пятницу министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу.

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"Если придут к мнению, что правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать, - сказал он в интервью эстонскому радио Vikerraadio. - Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и, если необходимо, придется что-то забетонировать или снести".

Он добавил, что, согласно проведенному ранее по заказу министерства юстиции Эстонии исследованию, стоимость работ по реставрации мемориала, которые позволили бы сделать комплекс безопасным и предотвратить угрозу обрушения, может достичь €1 млн.

Министр сказал, что мемориал и расположенные вокруг него художественные объекты не внесены в регистр памятников. "Для меня в них нет святыни", - заявил Рейнсалу.

Мемориальный комплекс Маарьямяэ представляет собой несколько памятников. Центральным объектом мемориала является обелиск высотой 35 м, установленный в честь Ледового похода, когда в 1918 году морякам Балтийского флота удалось переправить суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт из оккупированной кайзеровской Германией Эстонии. На церемониальной площади, которая был построена в 1975 году, воздвигнута скульптурная композиция "Негаснущее пламя". Она представляет собой две высеченные в доломитовой стене ладони, которые согревались о пламя горевшего здесь в советские годы Вечного огня.

На площади перед обелиском во времена СССР проводились военные парады, а также проходили торжественные церемонии по принятию в пионеры.

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