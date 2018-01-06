Православные христиане готовятся встречать праздник Рождества

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. У православных россиян в субботу наступил Рождественский сочельник. Христиане завершают 40-дневный пост и готовятся к празднику Рождества Христова.

"Патриарх Московский и всея Руси в этот день возглавит утром служение божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве", - рассказал ТАСС пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков. За час до полуночи предстоятель Русской православной церкви начнет рождественское богослужение. Его будут транслировать центральные телеканалы.

"Рождество Христово является центральным событием человеческой истории. Люди всегда искали Бога, но во всей возможной для нас полноте Создатель открыл себя роду человеческому только через воплощение Единородного Сына. Он приходит на грешную землю, дабы сделать людей достойными благоволения Отца Небесного и положить твердое основание мира", - отметил патриарх Кирилл в своем послании к празднику.

Праздничные службы будут совершаться ночью с 6 на 7 января и утром 7 января более чем в 30 тыс. храмов Русской православной церкви по всему миру. Рождество отмечают также Грузинская, Сербская, Иерусалимская и Польская православные церкви.

До первой звезды

Рождественский Сочельник - время подготовки к празднику. В этот день, согласно традиции, установлен строгий пост - "до первой звезды", в память о том, как волхвы пришли к месту рождения Христа по движению звезды на небе. Сейчас звезду символизирует свеча перед алтарем, которую зажигают в конце богослужения в Сочельник около полудня.

Принято готовить сочиво - постное блюдо из пшеницы с медом, маком, орехами и другими добавками, от него и пошло название "сочельник". В южных областях Руси была традиция "12 страв" - постных блюд, которые готовили и ели накануне длительной ночной Рождественской службы. Также среди народных обычаев - колядование и рождественские театральные представления (вертепное действо).

Священники в преддверии Рождества призывают подготовиться к празднику не только уборкой дома и приготовлением постных блюд. "Поститесь правильно: до первой звезды означает быть на богослужении, а не поголодать до вечера", - пояснил наместник Киевского Ионинского монастыря епископ Иона (Обухов).

"Конечно, кульминация праздника - это Рождественская служба, но с ним связаны и другие замечательные традиции, например, пение народом колядок, которые стали гимнами, славящими Христа", - рассказал ТАСС архимандрит Симеон (Томачинский), ректор Курской духовной семинарии. "Сам праздник Рождества Христова заменил собой языческий праздник рождения нового солнца - зимний солнцеворот. Таким образом Церковь освятила и преобразила народные традиции. Это не отвержение, а именно преображение и перевод праздника в иную глубину. Церковь всегда преображала мир вокруг себя, и в этом смысле в колядках нет ничего языческого", - отметил священник.

Рождество в лицах

Еще одна "прозападная" традиция, пришедшая к нам через Украину и прижившаяся сейчас во многих православных храмах - устанавливать вертеп, сценку Рождества Христова с главными участниками событий: новорожденным Иисусом, его матерью Марией, Иосифом Обручником, пастухами, волхвами, и даже животными, пришедшими поклониться Богомладенцу.

В преддверии Рождества в Москве в храме Христа Спасителя открылась выставка "Послы мира - вертепы Трентино-Альто-Адидже". Здесь можно увидеть вертепы, созданные в разных стилях - от традиционного барокко и резьбы по дереву мастеров Севера Италии до модерна и минимализма. До приезда в Россию экспозиция была представлена в Святой земле, на площади Святого Петра в Риме, в Базилике Рождества Христова в Вифлееме и других местах.

"Часто в итальянских вертепах можно видеть, что свидетелями и даже участниками Рождества становятся простые люди - современники создателей вертепов. Так мастера напоминают, что события Рождества - это не далекая история, они происходят рядом с нами во все времена", - рассказал ключарь храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев. Он отметил, что в храме Христа Спасителя вместе с искусными произведениями итальянских мастеров можно увидеть поделки детей - вертепы, созданные руками учеников московских воскресных школ.

В России вертепы появились в конце XVIII века. Как правило, это не скульптурная композиция, а икона или картина Рождества в окружении еловых веток, изображающих пещеру, где родился Спаситель, а также фигурок волхвов, пастухов, животных. В Якутии, Сибири, на Валааме и других регионах, где рождественские дни радуют обилием снега, строят большие пещеры-вертепы из снега или льда.

Музыка Рождества

Среди новых рождественских традиций - праздничные флешмобы. "Профессиональные музыканты или обычные граждане собираются в людном месте и начинают поочередно петь колядки, - рассказал ТАСС архимандрит Симеон (Томачинский). - Окружающие вначале удивляются, а потом и сами начинают петь. Для современного городского жителя, постоянно пребывающего в состоянии стресса, такие акции необходимы. Нельзя же все время думать только о хлебе насущном и пребывать в унынии. Ведь Рождество Христово принесло радость и мир в наши души".

Музыку Рождества приглашают услышать главные театры и концертные залы. На сцене Большого театра шесть дней подряд будут давать рождественскую сказку-балет "Щелкунчик". Музыкальный театр Покровского по традиции покажет 7 января "Ростовское действо" Димитрия Ростовского, митрополита XVII века, прославленного в лике святых.

С 11 по 24 января в Московском международном Доме музыки пройдет традиционный Рождественский фестиваль, организованный Владимиром Спиваковым и митрополитом Волоколамским Иларионом. Здесь выступят Московский Синодальный хор, хоры Сретенского и Данилова монастырей, Альпийский мужской хор из Италии, хор мальчиков испанского монастыря Эскориал, Национальный филармонический оркестр России под управлением маэстро Спивакова и другие коллективы.