Кабмин упростил порядок подачи документов для усыновления детей-сирот

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об упрощении порядка подачи заявлений и документов, необходимых для усыновления, опекунства и попечительства над детьми-сиротами. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

Для облегчения процедуры гражданам теперь не надо будет самим собирать ряд документов. "Из перечня документов, самостоятельно предоставляемых гражданами в органы опеки и попечительства, исключены: выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или другой документ, подтверждающие право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, копия финансового лицевого счета с места жительства; справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования; копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение", - говорится в справке к постановлению.

Отмечается, что эти документы будут запрашиваться органом опеки и попечительства у соответствующих уполномоченных органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.