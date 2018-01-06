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Правительство распределило 1,5 млрд рублей субвенций на санаторное лечение

Общество
6 января, 9:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

В список субсидируемых регионов вошли город Москва, Ульяновская, Брянская, Самарская и Московская область, Республика Ингушетия

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МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение по распределению субвенций в размере 1534,2 млн рублей для шести субъектов федерации на предоставление путевок в санатории отдельным категориям граждан. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утверждено распределение в 2018 году субвенций из федерального бюджета бюджетам шести субъектов Федерации в размере 1534,2 млн рублей на реализацию переданных регионам полномочий по оказанию отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части предоставления при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно", - говорится в сообщении.

В список субсидируемых регионов вошли город Москва, Ульяновская, Брянская, Самарская и Московская область, Республика Ингушетия. Наибольшие квоты достались Москве (997,4 млн рублей), Московской области (317,3 млн рублей) и Самарской области (115,4 млн рублей).

Отмечается, что субвенции позволят регионам обеспечить в 2018 году реализацию переданных им федеральных полномочий по предоставлению отдельным категориям граждан санаторно-курортного лечения и бесплатного проезда к месту лечения и обратно в рамках набора социальных услуг.

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