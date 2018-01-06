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СМИ: в 2017 году в мире были убиты 23 миссионера

Общество
6 января, 10:31 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

Восьмой год подряд самое большое число жертв было зафиксировано в США, где погибли 11 пастырских работников

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ВАТИКАН, 6 января. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. В минувшем году в мире были убиты 23 миссионера. Такие цифры приводятся в докладе, опубликованном католическим информационным агентством Fides. Восьмой год подряд самое большое число жертв было зафиксировано в США, где погибли 11 пастырских работников: восемь священников, один монашествующий и два мирянина. В Африке были убиты 10 пастырских работников: четыре священника, один монашествующий и пять мирян. В Азии погибли священник и мирянин. Согласно данным агентства, с 2000 по 2016 год были убиты 424 пастырей, в том числе пять епископов.

Ежегодный список Fides уже давно включает в себя не только собственно миссионеров, но и других пастырских служащих, которые погибли от насилия и не только "по причине ненависти к вере". Поэтому агентство предпочитает не использовать слово "мученики" (кроме его этимологического значения - "свидетели"), чтобы не касаться возможного официального суждения церкви о некоторых из них.

"Многие пастырские работники были убиты во время попыток ограбления или кражи, в том числе совершенных с особой жестокостью, - говорится в докладе. - Нередко это происходит в условиях экономической и культурной нищеты, моральной и экологической деградации, когда насилие и злоупотребления приняты в качестве правил поведения в условиях полного отсутствия уважения к жизни и каких-либо прав человека. На всех географических широтах священники, монашествующие и миряне разделяют одну и ту же повседневную жизнь с обычными людьми, принося им специфическую ценность своего евангельского свидетельства как знак надежды".

Погибшие люди церкви - это только верхушка айсберга, который составляют пастыри или простые католики, подвергающиеся нападениям, избиениям, ограблениям и угрозам, отмечается в докладе. В это число входят также католические структуры, которые служат местному населению, подвергаясь нападениям, вандализму или грабежам. Как подчеркивает Ватиканское радио, к ежегодному списку агентства Fides следует добавить длинный список людей, имена которых, возможно, никогда не будут услышаны, но которые в каждом уголке планеты страдают и расплачиваются жизнью за свою веру.

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